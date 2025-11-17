New Yorker Börse am Freitag nach richtungslosem Sitzungsverlauf gut behauptet. Von Gelegenheitskäufen bei Nvidia und Co zu hören. US-Aktienfutures zu Wochenbeginn im asiatischen Handel erneut höher. Gewinnen bis zu 0.6pc, angeführt von den Tech-Giganten. Dortige Börsen uneinheitlich. Europa und die Schweiz noch unentschlossen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen schmieren übers Wochenende regelrecht ab. Auch Gold und Silber mit einem eher schweren Stand.