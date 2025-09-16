New Yorker Börse auch Montagnacht wieder in Rekordlaune. Zinshoffnungen im Vorfeld des Fed-Entscheids verleiht den wichtigsten Indizes Flügel. Situation bei den Langfristzinsen bleibt denn auch entspannt - zumindest jenseits des Atlantiks. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel gut behauptet. Nicht-amerikanische Marktakteure weiterhin käufig. Dortige Börsen mit wenigen Ausnahmen freundlich. Europa und die Schweiz zur Stunde noch "in Lauerstellung". Bitcoin knapp behauptet. Ethereum und andere Kryptowährungen hingegen unter Druck. Höhenflug beim Gold reisst nicht ab. Ziemlich beeindruckend, gleichzeitig aber auch beängstigend. Deutet auf "Stress" im System hin.