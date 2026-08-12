Das ist an den Märkten passiert
...Fabian Wenner sein Kursziel für die Aktie des Herstellers von Nachahmermedikamenten auf 88 (zuvor 84) Franken und verleiht seiner Kaufempfehlung mit diesem Schritt nochmls Nachdruck. Mit Blick auf den diesjährigen Investorentag erhofft er sich neue Kursimpulse. Höchstes mir bekanntes Kursziel. Nächsthöhere liegen zwischen 80 und 82 Franken. Mehr zum Thema Sandoz um 12 Uhr in meiner Kolumne.
Geschehen an der New Yorker Börse erneut von Gewinnmitnahmen überschattet. Wichtigste Indizes bei Sitzungsende nur unwesentlich über ihren Tagestiefs. Situation bei den Langfristzinsen bleibt ungemütlich. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel dennoch gut behauptet. Dortige Börsen uneinheitlich. Europa und die Schweiz mit angezogener Handbremse unterwegs. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen richtungssuchend. Gold und Silber machen Boden gut.
SMI vorbörslich leicht rückläufig. Amrize und Alcon einzige Indexkomponenten im Plus. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Clariant und Temenos schwächeren BB Biotech und AMS Osram gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Clariant +2.8% (Heraufstufungen)
Temenos +1.7% (Aktienrückkauf)
Verlierer:
AMS Osram -1.3% (US-Vorgaben)
BB Biotech -0.7% (US-Vorgaben)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Clariant: Goldman Sachs geht nach Analystenwechsel auf BUY (Neutral) bis 12 (8.50) Fr. und die Berenberg Bank ebenfalls auf BUY (Hold) bis 12 (7.80) Fr. Viel Liebe für die Aktie des Baselbieter Spezialitätenchemieherstellers. Andere Banken waren da allerdings deutlich schneller. Vorbörslich rege Käufe im Call-Warrant CLAGJB.
Sonova: Rivale Demant mit erfreulicher Belebung im zweiten Quartal. Passt die diesjährigen Wachstumsvorgaben folglich nach oben an. Könnte heute positiv auf die Sonova-Aktie abfärben. ZKB bleibt jedenfalls für ÜBERGEWICHTEN.
Alcon: Basler KB erhöht auf 70 (68) Fr. mit ÜBERGEWICHTEN, Jefferies auf 90 (85) $ mit BUY und Bernstein Société Générale auf 76.15 (73.50) Fr. mit OUTPERFORM. J.P. Morgan deutlich zurückhaltender mit NEUTRAL bis 63.50 (62.80) Fr.
Amrize: Jefferies ist für HOLD bis 41.40 (40.70) Fr. Bankeigene Gewinnschätzungen neuerdings am unteren Ende der diesjährigen Zielspanne.
Aryzta: Berenberg Bank trimmt auf 70 (72) Fr. mit BUY. Schwieriges Deutschland-Geschäft dürfte neu ausgerichtet werden.
Logitech: Julius Bär erhöht auf 90 (85) Fr. mit HOLD. Probleme mit einem Zulieferer dürften bis Ende Jahr gelöst sein.
Oerlikon: Aktie für die UBS ein Kauf bis 5.80 (5.70) Fr. Gute Vorhersehbarkeit dank vollen Auftragsbüchern.
R&S Group: Während Moneta Asset Management zukauft und wieder mehr als 3pc der Stimmen hält, dünnt Swisscanto das Aktienpaket auf unter 5pc aus.
Schindler: Erhält Modernisierungsauftrag für das General-Motors-Gebäude in New York. Keine Angaben zum Volumen. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 275 Fr.
SGKB: Halbjahresgewinn 119.9 Mio Fr. (erw. 117.8 Mio Fr.). Vontobel bleibt für HOLD bis 560 Fr. und die ZKB für ÜBERGEWICHTEN.
Temenos: Legt mit weiterem Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 100 Mio Fr. nach. Kepler Cheuvreux bleibt dennoch nur für HOLD bis 65 Fr.
Zehnder: Kepler Cheuvreux geht auf BUY (Hold) bis 89 (81) Fr. Zuständiger Analyst geht von weiteren Marktanteilsgewinnen im Lüftungsgeschäft aus.