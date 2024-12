New Yorker Börse vergangene Nacht bei dünnen Umsätzen richtungssuchend. Zinsanstieg "am langen Ende" keine Hilfe. Rendite 10-jähriger Staatsanleihen kratzt zeitweise an den 4.6pc. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel kraftlos. Verlieren bis zu 0.3pc. Dortige Börsen einmal mehr uneinheitlich. Europa und die Schweiz nach den Weihnachtsfeiertagen etwas höher erwartet.