Geschehen an der New Yorker Börse vergangene Nacht liefert einen ersten Vorgeschmack darauf, was uns heute auch in Europa und der Schweiz erwartet. Dünne Umsätze sowie ein Sitzungsverlauf ohne klaren Trend. Geschehen bei Nvidia und Co erneut im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Letztere werden allerdings auch weiterhin gut absorbiert. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich etwas. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel dennoch kraftlos. Dortige Börsen abermals uneinheitlich. Europa und die Schweiz zur Stunde noch unentschlossen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen mit deutlichen Abschlägen. Gold und Silber nach der Montags-Schwäche erholt.