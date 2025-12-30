Das ist an den Märkten passiert
...Grossinvestoren hätten ihre Bücher schon vor Weihnachten geschlossen, wie es heisst. Man erwartet deshalb ein eher lustloses Hin-und-Her-Geschiebe von Aktienpositionen unter den Händlern. Nachrichtenlage selbst für diese Zeit des Jahres ungewohnt dünn.
Geschehen an der New Yorker Börse vergangene Nacht liefert einen ersten Vorgeschmack darauf, was uns heute auch in Europa und der Schweiz erwartet. Dünne Umsätze sowie ein Sitzungsverlauf ohne klaren Trend. Geschehen bei Nvidia und Co erneut im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Letztere werden allerdings auch weiterhin gut absorbiert. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich etwas. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel dennoch kraftlos. Dortige Börsen abermals uneinheitlich. Europa und die Schweiz zur Stunde noch unentschlossen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen mit deutlichen Abschlägen. Gold und Silber nach der Montags-Schwäche erholt.
SMI vorbörslich leicht im Plus. Mit Ausnahme höher gestellter Oerlikon auch bei den Nebenwerten keine auffälligen Kursausschläge.
An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei meinen Leserinnen und Lesern für ihr Interesse und für ihre Treue in den vergangenen 12 Monaten bedanken. Am morgigen Mittwoch werde ich um die Mittagszeit herum meine Aktienfavoriten für 2026 kommunizieren. Das nächste Insider-Briefing erscheint am kommenden Montag. Ihnen allen jetzt schon "e guete Rutsch" und ein erfolgreiches Börsenjahr 2026.
Herzlichst
der cash Insider
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Oerlikon +0.6%
AMS Osram +0.2%
Verlierer:
keine
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Epic Suisse: Swiss Finance & Property Funds nistet sich mit gut 3pc ein.
Medartis: Zwei kleinere Titelverkäufe aus der Chef-Etage im Gesamtbetrag von gut 160'000 Fr. Zu wenig, um die Nadel zu bewegen.
Mobilezone: Verkauf des Deutschland-Geschäfts an die dortige Freenet ist vollbracht. Unternehmen kassiert deswegen nun allerdings die diesjährigen Gewinnvorgaben...
Montana Aerospace: Grosses Sesselrücken. Co-Firmenchef Michael Pistauer zieht in den VR ein. Kai Arndt übernimmt den Chefsessel und Patrick Maurer rückt als Finanzchef nach. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 30 Fr.
Roche: US-Partner PTC Therapeutics macht künftige Lizenzzahlungen für die Gen-Therapie Evrysdi zu Geld. Veräussert diese für eine Vorauszahlung von 240 Mio $ und weitere Meilensteinzahlungen. Für die Basler ändert sich dadurch nichts. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 315 Fr.