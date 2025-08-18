New Yorker Börse nach der Rekordjagd der letzten Wochen richtungssuchend. Langfristzinsen ziehen angesichts höher als erwartet ausgefallener Produzentenpreise wieder an. Gewinnmitnahmen bei Nvidia und Co werden bisher allerdings gut absorbiert. Ein Zeichen der Stärke, wie dortige Beobachter meinen. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel etwas höher gestellt. Gewinnen bis zu 0.2pc. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Hoffnung gilt einem baldigen Ende des Ukraine-Kriegs oder zumindest einem Waffenstillstand. Europa und der Schweiz winken Anschlusskäufe. Bitcoin, Ethereum und weitere Kryptowährungen unter Druck.