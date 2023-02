Kreditfinanzierte Aktienkäufe in New York seit Oktober 2021 rückläufig, wie die Bank of America schreibt. Zieht daraus in einem Strategiepapier negative Rückschlüsse für die dortige Börse. Und wenn New York zweimal laut niest, dann verschlägt es andere Börsenplätze bekanntlich ins Bett.

02.02.2023 08:09 Von cash Insider