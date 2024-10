Geschehen an der Börse in New York vergangene Nacht ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Schwergewicht Nvidia verhindert Schlimmeres und erweist sich dem Gesamtmarkt einmal mehr als wertvolle Stütze. Anstieg bei den Zinsen dennoch ein Spielverderber. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erneut tiefer. Verlieren bis zu 0.3pc. Dortige Börsen uneinheitlich, stecken die negativen Vorgaben aus New York bisher jedoch überraschend gut weg. Gelingt dies auch Europa und der Schweiz?