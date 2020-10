New York macht im Handelsverlauf kräftig Boden gut. Hoffnung gilt möglichem Durchbruch beim Fiskalpaket in Washington. Asiatische Börsen uneinheitlich. US-Aktienfutures im Angebot. Erholung in Europa und der Schweiz bloss ein Strohfeuer?

Temenos: Quartalsumsatz 213.5 Mio $ (erw. 232.3 Mio $). Lizenzeinnahmen 76.5 Mio $ (erw. 94.8 Mio $). Op. Gewinn 83.5 Mio $ (erw. 90.5 Mio $). Senkt den Ausblick. Enttäuschend. Credit Suisse geht auf 112 (125) Fr. mit NEUTRAL, Barclays auf 108 (118) Fr. mit UNDERWEIGHT, Jefferies auf 129 (146) Fr. mit NEUTRAL und J.P. Morgan auf 128 (140) Fr. mit NEUTRAL. UBS ist gar für SELL bis 89 (96) Fr.

Clariant: Wieder auf der Suche nach Käufer fürs Pigmentgeschäft. Verkauf an Finanzinvestoren wahrscheinlicher als an einen industriellen Interessenten. Vorerst aber weder Käufer in der Aktie, noch in den Warrants. Erstaunlich.

Conzzeta: Neunmonatsumsatz 905.4 Mio Fr. (erw. 870.1 Mio Fr.). Ausblick wie gehabt. ZKB zeigt sich erfreut, bleibt bei ÜBERGEWICHTEN.

Gurit: Mirabaud Securities geht auf 2290 (1975) Fr. mit BUY.

Landis+Gyr: Research Partners sind für KAUFEN bis 60 (70) Fr. Sagt dem Stromzählerhersteller defensive Qualitäten nach.

Partners Group: Goldman Sachs erhöht auf 1010 (1005) Fr. mit BUY. Reduziert diesjährige Schätzungen um 2 Prozent.

Richemont: Nimmt Pläne für ein Aktionärs-Treueprogramm wieder aus der Schublade. Am 17. November entscheiden die Aktionäre über die Zuteilung von Bezugsrechten. Aktie für Goldman Sachs ein Kauf bis 78 Fr. Rechnet mit Belebung im Schmuckgeschäft.

Roche: Nach dem gestrigen Kursfiasko berichten Händler von Gelegenheitskäufen. UBS ist für BUY bis 370 (390) Fr.

SoftwareOne: Kepler Cheuvreux ist für BUY bis 30 (25) Fr.

UBS: Citigroup ist auf die Zahlen hin für BUY bis 16.10 (15.80) Fr.

VAT Group: Quartalsumsatz 185.9 Mio Fr. (erw. 184.8 Mio Fr.). Auftragseingang mit 156.4 Mio Fr. (erw. 181.6 Mio Fr.) weit unter den Erwartungen. Auch Umsatzvorgaben fürs Schlussquartal eher auf der vorsichtigen Seite. Credit Suisse sichtlich enttäuscht vom rückläufigen Auftragseingang. Ist für UNDERPERFORM bis 139 Fr.

Derivate: Ganz schön was los. Grössere Aktivitäten in den Put-Warrants TEMPJB und TEPUJB auf Temenos, im Call-Warrant UHZBJB auf Swatch Group sowie im Knock-out-Call OSMAQV auf den SMI.