Schwache Roche setzten dem SMI vorbörslich zu. Abgabebereitschaft bewegt sich ansonsten aber in überblickbarem Rahmen.

New York im Zuge von Gewinnmitnahmen schwächer. US-Aktienfutures nachbörslich nochmals um bis zu 0.8 Prozent tiefer. Steigende Infektionszahlen und nachlassende Hoffnungen auf einen Durchbruch beim Fiskalpaket. Asiatische Börsen ebenfalls mit Verlusten. Lässt für Europa und die Schweiz nicht viel Gutes erahnen.

Roche: Neunmonatsumsatz 44 Mrd Fr. (erw. 44.53 Mrd Fr.). Starkes Diagnostikgeschäft, enttäuschendes Pharmageschäft. Umsatzträchtigste Medikamente wie Herceptin, Avastin und Rituxan allesamt schwach. Bestätigt die Jahresvorgaben. Vontobel ist für BUY bis 422 Fr., UBS immerhin für BUY bis 390 Fr.

Lonza: Vorabinformationen zum Investorentag offenbaren erfreulichen Zwischenbericht fürs zurückliegende Quartal. Neue Margenvorgaben ex-Specialty Ingredients hingegen eher etwas vorsichtig. Könnte die Euphorie dämpfen. ZKB bleibt aus Bewertungsgründen bei MARKTGEWICHTEN.

Autoneum: Credit Suisse ist für OUTPERFORM bis 154 (130) Fr. Verluste in Nordamerika dürften rasch eingegrenzt werden.

Gurit: Neunmonatsumsatz 434.8 Mio Fr. (erw. 432.5 Mio Fr.). Ausblick unverändert. UBS warnt vor Wachstumsverlangsamung. Bleibt bei SELL bis 900 Fr.

Idorsia: Spekulationen halten sich hartnäckig, wonach die Clozels ihr Aktienpaket im Zuge der Kapitalerhöhung kräftig ausbauen. Gelder stammen aus damaligem Verkauf von Actelion an Johnson & Johnson.

Landis+Gyr: Mirabaud Securities geht auf 54 (63) Fr. mit HOLD. Hält die firmeneigenen Jahresvorgaben für ambitioniert.

Meyer Burger: Invesco gibt sich als Grossaktionär mit einem 5.41-Prozent-Paket zu erkennen.

PSP Swiss Property: Israelischer Immobilien-Mogul Alony Hetz trennt sich erneut von Aktien in Höhe von 11.2 Mio Fr. Hielt in der Spitze mehr als 15 Prozent an der Beteiligungsgesellschaft.

SIG Combibloc: UBS will es wissen, ist neuerdings für BUY bis 28 (18.50) Fr. Macht gerade in den Schwellenländern grosses Wachstumspotenzial aus.

Swiss Re: SocGen senkt auf 70 (72) Fr. mit HOLD. Rechnet mit zusätzlichen Kosten wegen Covid-19.

Derivate: Nichts um darüber nach Hause zu schreiben.