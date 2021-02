Börse in New York geht die Luft aus. Blosse Gewinnmitnahmen. Händler berichten von einem Käuferstreik, nicht aber von grösseren Verkäufen. US-Aktienfutures im asiatischen Handel bereits wieder um bis zu 0.4 Prozent höher. Noch immer fliesst viel ausländisches Geld in Richtung New York. Europa und die Schweiz ebenfalls freundlich erwartet.