Avolta: BNP Paribas platziert bis zu 2.9 Mio Aktien. Voraussichtlich bei etwas mehr als 47 Fr. je Stück. Verkäufer ist die Taobao China Holding, eine Alibaba-Tochter. UBS mit ermutigender Rückmeldung von einer Road-Show mit dem Firmenchef, dem Finanzchef sowie dem IR-Verantwortlichen. Grossbank bleibt für BUY bis 65 Fr. J.P. Morgan erhöht auf 55 (52) Fr. mit OVERWEIGHT und Research Partners auf 48 (42.84) Fr. mit HALTEN.