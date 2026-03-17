Das ist an den Märkten passiert
...Put-Optionen in New York erreicht neuen Rekordwert mit einem Delta von rund 70 Mrd $ (!!!). Absicherungskosten im Zuge dessen stark gestiegen und nur unwesentlich unter dem historischen Höchstständen, wie Arthur weiter schreibt. Ist damit ein nicht unbeträchtlicher Teil der vom Iran-Konflikt ausgehenden Risiken bereits eingepreist...?
New Yorker Börse nach einem richtungslosen Sitzungsverlauf höher. Wichtigste Indizes klar unter ihren Tageshöchstständen. Situation bei den Langfristzinsen bleibt angespannt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel denn auch bereits wieder im Angebot. Verlieren bis zu 0.4pc. Dortige Börsen uneinheitlich. Europa und die Schweiz vorerst etwas tiefer. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen müssen die jüngsten Gewinne erst einmal verdauen. Gold und Silber hingegen flott unterwegs.
Schwergewicht Roche dem SMI vorbörslich eine wertvolle Stütze. Auch Amrize leicht im Plus. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Tecan, Oerlikon und Comet schwäachen Avolta gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Comet +4.7% (Kaufempfehlung)
Tecan +2.7% (Nvidia)
Verlierer:
Avolta -1.8% (Aktienplatzierung)
Geberit -0.6% (Kurszielreduktionen)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Alcon: Muss die geplante Übernahme der amerikanischen Lensar nach fast einem Jahr "beerdigen". Transaktion scheitert am Widerstand der US-Wettbewerbshüter. Ein weiterer herber Rückschlag für die einstige Novartis-Tochter. Vontobel bleibt dennoch für BUY bis 76 Fr.
Avolta: BNP Paribas platziert bis zu 2.9 Mio Aktien. Voraussichtlich bei etwas mehr als 47 Fr. je Stück. Verkäufer ist die Taobao China Holding, eine Alibaba-Tochter. UBS mit ermutigender Rückmeldung von einer Road-Show mit dem Firmenchef, dem Finanzchef sowie dem IR-Verantwortlichen. Grossbank bleibt für BUY bis 65 Fr. J.P. Morgan erhöht auf 55 (52) Fr. mit OVERWEIGHT und Research Partners auf 48 (42.84) Fr. mit HALTEN.
Adecco: Aktie gestern über weite Strecken unter starkem Verkaufsdruck und auf tiefstem Stand seit mehr als drei Jahrzehnten. Nun wird der SIX ein weiterer kleiner Titelkauf aus der Chef-Etage in Höhe von 77'000 Fr. gemeldet.
BCGE: Jahresgewinn 220.9 Mio Fr. (erw. 188.2 Mio Fr.). Dividende +8pc auf 0.70 Fr. je Aktie. ZKB bleibt für ÜBERGEWICHTEN.
Comet: J.P. Morgan startet mit OVERWEIGHT bis 335 Fr. Belebung der Auftragslage treffe beim Halbleiterausrüster aus Flamatt auf eine schlanke Kostenbasis, meint der zuständige Analyst. Lässt die US-Bank bei dieser Aktie heute "die Musik spielen"?
Flughafen Zürich: Aktie für die Bank of America ein Kauf bis 278 (286) Fr. Streicht das defensive Profil und die Widerstandsfähigkeit in Bezug auf die Ölpreisentwicklung positiv hervor. Julius Bär etwas zurückhaltender unterwegs mit HOLD bis 265 (250) Fr.
Geberit: Julius Bär senkt auf 615 (650) Fr. mit HOLD und Kepler Cheuvreux sogar auf 580 (635) Fr. ebenfalls mit HOLD.
Givaudan: UBS ist für NEUTRAL bis 3040 (3110) Fr., Barclays für OVERWEIGHT bis 3550 (3650) Fr. und die Citigroup für NEUTRAL bis 3150 (3350) Fr.
Medacta: Octavian erhöht auf 160 (150) Fr. mit HOLD. Trägt mit dieser Anpassung den höheren neuen Mittelfristzielen Rechnung.
Medartis: Jahresumsatz 266.1 Mio Fr. (erw. 269.2 Mio Fr.). Op. Gewinn 48.8 Mio Fr. (erw. 47.3 Mio Fr.). Ausblick bewegt sich in etwa im Rahmen der Erwartungen. Octavian will BUY bis 115 Fr. unter positiven Vorzeichen überdenken. Stifel bleibt für BUY bis 102 Fr.
Oerlikon: UBS erhöht auf 3.75 (3.30) Fr. mit NEUTRAL. Zuständiger Analyst rechnet bei Umsatz und Margen vorerst nur mit einer bescheidenen Belebung.
Peach Property: Immobiliengesellschaft schliesst Rückkauf der Mitte Mai fällig werdenden Wandelanleihe ab. Erwirbt ebensolche für knapp 15 Mio Fr. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 8.40 Fr.
Roche: Baut die eigenen KI-Fähigkeiten mit Nvidia-Technologie aus. Geplant ist damit nichts Geringeres als die grösste Infrastruktur eines Pharmaunternehmens überhaupt. Heute erster Handelstag der Partizipationsscheine (Ticker: ROP). Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 415 Fr.
Sonova: Basler KB senkt auf 194 (200) Fr. mit MARKTGEWICHTEN. Übernahme von GN Resound durch Amplifon könnte künftige Ergebnisse um bis zu 3pc schmälern.
StarragTornos: Kepler Cheuvreux trimmt auf 45 (46) Fr. mit BUY. Nimmt gleichzeitig allerdings einschneidende Schätzungsreduktionen vor.