Geschehen an der New Yorker Börse kurz vor dem Wochenende ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Bei Nvidia und Co werden letztere allerdings überraschend gut absorbiert. Langfristzinsen ziehen wieder etwas an, stellen die jüngsten Indexrekorde vorerst aber nicht in Frage. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel denn auch flott unterwegs. Gewinnen bis zu 0.5pc. Dortige Börsen gewohnt uneinheitlich. Rendite 40-jähriger japanischer Staatsanleihen auf neuem Höchststand. Europa und die Schweiz nach den Avancen von vergangener Woche vorerst noch richtungssuchend. Gewinnmitnahmen auch bei Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowährungen. Höhenflug der Gold-Unze dauert an.