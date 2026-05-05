New Yorker Börse gibt anfängliche Gewinne vollständig wieder ab. Wichtigste Indizes bei Sitzungsende nur unwesentlich über ihren Tagestiefstständen. Gewinnmitnahmen bei Nvidia und Co werden bisher gut absorbiert. Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen auf dem höchsten Stand seit vergangenem Juli. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel dennoch höher. Gewinnen bis zu 0.3pc. Dortige Börsen mehrheitlich schwächer. Vorzeichen für Europa und die Schweiz ebenfalls leicht negativ. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen bauen ihre jüngsten Gewinne aus. Gold und Silber weiterhin eher farblos.