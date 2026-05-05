Das ist an den Märkten passiert
...im Januar 2021 übertroffen. In den Handelsräumen der US-Investmentbank wird vermutet, dass gleichzeitig vor allem dortige Privatanleger wacker zukaufen. Verabschieden sich die Profis still und leise durch die Hintertür? Mal schauen, ob die nächsten Erhebungen aus den Handelsräumen von Goldman Sachs dies bestätigen.
New Yorker Börse gibt anfängliche Gewinne vollständig wieder ab. Wichtigste Indizes bei Sitzungsende nur unwesentlich über ihren Tagestiefstständen. Gewinnmitnahmen bei Nvidia und Co werden bisher gut absorbiert. Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen auf dem höchsten Stand seit vergangenem Juli. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel dennoch höher. Gewinnen bis zu 0.3pc. Dortige Börsen mehrheitlich schwächer. Vorzeichen für Europa und die Schweiz ebenfalls leicht negativ. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen bauen ihre jüngsten Gewinne aus. Gold und Silber weiterhin eher farblos.
SMI vorbörslich im Angebot. Geberit einziger Blue Chip mit positiven Vorzeichen. Alcon ex Dividende gehandelt. Bei den Nebenwerten lassen Sandoz, Dormakaba sowie SGS ihre Muskeln spielen.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Geberit +2.9% (Zahlen)
Dormakaba +1.9% (Heraufstufung)
Verlierer:
Alcon -0.7% (Dividendenabgang)
AMS Osram -0.4% (Verkaufsempfehlung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Adecco: Capital Group trennt sich in unmittelbarer Nähe zu den langjährigen Tiefstkursen von Aktien. US-Fondsriese hält erstmals seit dem Frühsommer 2025 wieder weniger als 3pc am Stellenvermittler.
Amrize: Gibt den Startschuss fürs 1 Mrd $ schwere Aktienrückkaufprogramm. Ab morgen Mittwoch geht es los. Winkt der zuletzt schwachen Aktie nun eine Erholung?
AMS Osram: J.P. Morgan warnt vor zu hohen Erwartungen an die kommenden Jahre. Nicht ganz uneigennützig, bleibt der zuständige Analyst auf die Quartalszahlen hin doch für UNDERWEIGHT bis 5.45 Fr.
Bachem: Chief Commercial Officer Torsten Wöhr verlässt das Unternehmen. Firmenchefin Anne-Kathrin Stoller übernimmt fürs Erste. Kommt überraschend daher.
Basilea: Calvine Partners verteidigt die Aktie mit einem rechnerischen fairen Wert von 120 (!!!) Fr. Lobt die Leistung des Managements. Calvine Partners vom Unternehmen für die Abdeckung beauftragt und bezahlt.
Carlo Gavazzi: Jahresgewinn bei 1.8 Mio Fr. bei einem Umsatz von 136.9 Mio Fr. Ziemlich enttäuschend.
Dormakaba: Oddo geht auf OUTPERFORM (Neutral) bis 65 (58) Fr. Mittelfristig würden deutlich höhere Gewinnmargen drinliegen.
Geberit: Quartalsumsatz 873 Mio Fr. (erw. 874 Mio Fr.). Org. Wachstum +3.4pc (erw. +2.6pc). Op. Gewinn 283 Mio Fr. (erw. 276 Mio Fr.). Bleibt beim Ausblick wie so früh im Jahr üblich vage. UBS ist wie bis anhin für NEUTRAL bis 600 Fr. und Vontobel für HOLD bis 550 Fr.
Kühne+Nagel: Aktie gestern im späten Handel schwach. Onlineriese Amazon öffnet sein Vertriebsnetz für andere Firmen.
Novartis: J.P. Morgan verteidigt die Aktie mit OVERWEIGHT bis 135 Fr. Sieht bei den Gewinnerwartungen noch Luft nach oben.
Sandoz: Barclays geht auf OVERWEIGHT (Equal Weight) bis 75 Fr. Londoner Pharmaanalyst geht im Jahresverlauf von einer Wachstumsbeschleunigung aus. Hält die jüngste Kursschwäche für übertrieben. Jefferies sogar noch zuversichtlicher mit BUY bis 84 (81) Fr.
Sika: Royal Bank of Canada trimmt auf 167 (170) Fr. mit SECTOR PERFORM. Verpackt höhere Herstellkosten mit ins Bewertungsmodell.
Swisscom: Kepler Cheuvreux erhöht zähneknirschend auf 575 (520) Fr. mit REDUCE. Broker-eigene Gewinnerwartungen werden sogar um bis zu 29pc (!!!) nach oben genommen.