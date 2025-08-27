…dieser Zeit des Jahres, wie Erhebungen von Goldman Sachs zeigen. Und das in unmittelbarer Nähe zu den historischen Indexhöchstständen. Zeigt, wie prozyklisch Aktienrückkäufe eigentlich sind. Sah bis vor wenigen Monaten noch ganz anders aus. Bisheriger Rekord geht auf das Jahr 2022 zurück und liegt bei 863 Mrd $. Mittlerweile sind 92pc aller S&P-500-Firmen mit einem Aktienrückkaufprogramm zurück aus der sogenannten «Blackout-Period» und wieder aktiv am Zukaufen. Nächste «Blackout-Period» rund um die Veröffentlichung der Drittquartalszahlen beginnt bereits Mitte September. In den üppigen Aktienrückkaufprogrammen amerikanischer Unternehmen spiegelt sich wohl auch der zuletzt starke Anstieg der weltweiten Geldmenge M2...