Das ist an den Märkten passiert
...stark rückläufig, wie Erhebungen von J.P. Morgan zeigen. Gilt insbesondere für Firmen ausserhalb der Finanzindustrie. Flüssige Mittel bei diesen zuletzt noch bei durchschnittlich etwas mehr als 8pc der Gesamtaktiven. Tiefster Stand seit der Finanzkrise der Jahre 2008/09. Bleibt somit künftig weniger Geld zum Kauf eigener Aktien übrig? Auch der hohe Investitionsbedarf in die Künstliche Intelligenz spricht hierfür.
New Yorker Börse am Freitag zwar freundlich. US-Aktienfutures geben diese Gewinne heute früh im asiatischen Handel jedoch vollumfänglich wieder ab. US-Regierung droht Fed-Chef "Jay" Powell mit einer Klage. Sorgt an den Märkten für Verunsicherung. Europa und die Schweiz zur Stunde noch abwartend. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen mehrheitlich freundlich. Gold und Silber mit neuen Rekorden. Angesichts der Drohung gegen den Fed-Chef überrascht diese Bewegung kaum.
Amrize vorbörslich einzige SMI-Aktie im Plus. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Tecan schwachen Barry Callebaut und SoftwareOne gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Amrize +1.5% (Anschlusskäufe)
Tecan +0.6% (Kurszielerhöhungen)
Verlierer:
Barry Callebaut -4.6% (ex Dividende, Herunterstufung)
SoftwareOne -3.1% (Herunterstufung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Stadler Rail: Aktie am Freitagnachmittag unter starkem Verkaufsdruck. Wieso und weshalb, gibt es um 12 Uhr in meiner Kolumne nachzulesen.
UBS: Barclays zieht zähneknirschend auf 34 (30) Fr. nach mit UNDERWEIGHT. J.P. Morgan um einiges zuversichtlicher mit OVERWEIGHT bis 43 (38) Fr. Lobt die Fortschritte der Grossbank bei der Integration der Credit Suisse.
ABB: Kepler Cheuvreux trimmt auf 56 (57) Fr. mit HOLD. Goldman Sachs ist hingegen für NEUTRAL bis 61 (58) Fr.
Arbonia: UBS setzt den dicken Rotstift an mit NEUTRAL bis 5.20 (5.90) Fr. Renovierungstätigkeit im Heimmarkt Schweiz erholt sich nur langsam.
Barry Callebaut: Deutsche Bank geht auf SELL (Hold) bis 1000 Fr. Erachtet die jüngsten Kursgewinne als übertrieben. Aktie heute ex Dividende.
BioVersys: Edison nimmt die Erstabdeckung auf. Veranschlagt einen fairen Kurs von 61.90 Fr. für die Aktie. Edison wird vom Unternehmen selbst für die Research-Abdeckung bezahlt.
Bucher: Kepler Cheuvreux verteidigt die zuletzt schwache Aktie mit BUY bis 400 Fr. Tagesgeschäft dürfte die Talsohle nächstens erreicht haben.
Cosmo: Jahresumsatz 104 Mio € (erw. 107.9 Mio €). Op. Gewinn am oberen Ende der Zielspanne von 5.5 bis 7.5 Mio € (erw. 7.7 Mio €). Flüssige Mittel per Ende Dezember bei 128 Mio €. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 130 Fr.
Holcim: Bank of America geht auf NEUTRAL (Buy) bis 82 (78) Fr. Setzt neuerdings auf die Aktie der französischen Saint-Gobain.
Idorsia: Lucerastat mit vielversprechenden Studienergebnissen zur Behandlung von Patienten mit der Fabry-Krankheit. Baselbieter werden am kommenden Mittwoch anlässlich der J.P. Morgan Healthcare Conference in San Francisco eine Firmenpräsentation zum Besten geben. Aktie für Kepler Cheuvreux ein Kauf bis 4.50 Fr.
Lonza: Research Partners geht auf KAUFEN (Halten) bis 680 (650) Fr. Rückläufige Zinsen dürften zu einer Belebung der Investitionstätigkeit in der Biotechnologieindustrie führen. Verkauf des Kapsel-Geschäfts ein weiterer möglicher Kurstreiber. Goldman Sachs erhöht ebenfalls auf 680 (660) Fr. mit BUY.
Molecular Partners: Flüssige Mittel per Ende Dezember bei 93.1 Mio Fr. Mittelbedarf damit bis 2028 gesichert.
Montana Aerospace: Berenberg Bank ist für BUY bis 32 (28) Fr. Auf Jahre hinaus zweistelliges Umsatzwachstum zu erwarten. Bilanz bietet Raum für ergänzende Firmenübernahmen.
Nestlé: UBS senkt auf 78 (80) Fr. mit NEUTRAL. Auch 2026 dürfte zu einem Übergangsjahr für den Nahrungsmittelmulti werden, wie der zuständige Analyst schreibt.
Sandoz: Julius Bär will es wissen und erhöht auf 70 (65) Fr. mit BUY. Wähnt den Hersteller von Nachahmermedikamenten vor wachstumsstarken Jahren.
Swissquote: Research Partners geht auf KAUFEN (Halten) bis 580 (490) Fr. Höhere verwaltete Kundenvermögen versprechen weiteres Ertragswachstum.
Tecan: Basler KB startet mit ÜBERGEWICHTEN bis 180 Fr. Wähnt den Laborausrüster nach den Umsatzzahlen vom Freitag am Wendepunkt hin zum Besseren. Berenberg Bank erhöht sogar auf 205 (200) Fr. mit BUY. UBS widerspricht hingegen mit NEUTRAL bis 164 (158) Fr.
Zurich Insurance: Goldman Sachs ist für SELL bis 546 (552) Fr. Nimmt auf die Zahlen hin kleinere Schätzungsanpassungen vor.