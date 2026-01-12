...stark rückläufig, wie Erhebungen von J.P. Morgan zeigen. Gilt insbesondere für Firmen ausserhalb der Finanzindustrie. Flüssige Mittel bei diesen zuletzt noch bei durchschnittlich etwas mehr als 8pc der Gesamtaktiven. Tiefster Stand seit der Finanzkrise der Jahre 2008/09. Bleibt somit künftig weniger Geld zum Kauf eigener Aktien übrig? Auch der hohe Investitionsbedarf in die Künstliche Intelligenz spricht hierfür.