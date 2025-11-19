New Yorker Börse erneut schwächer. Nvidia und Co lassen weiterhin den Kopf hängen. Zinshoffnungen schwinden. US-Aktienfutures auch heute früh im asiatischen Handel um bis zu 0.2pc tiefer gestellt. Noch immer keine Dip-Käufer auszumachen. Asiatische Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen mit negativen Vorzeichen. Europa und die Schweiz nach den gestrigen Verlusten so etwas wie in Schockstarre. Von Kryptokäufen aus Südkorea zu hören. Bitcoin, Ethereum und Co geben die Gewinne aber wieder ab. Gold und Silber hingegen flott unterwegs. Warten auf die Nvidia-Zahlen von Mittwochnacht.