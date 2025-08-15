…Höhenflug der New Yorker Börse und die Frage, ob das Risiko einer Aktien-Blase gestiegen sei. Andere Themen wie die US-Strafzölle oder die wirtschaftliche Entwicklung Chinas würden dabei in den Hintergrund rücken. Und auch wenn Garthwaite es nicht explizit schreibt, lässt sich zumindest zwischen den Zeilen herauslesen, dass nicht eben wenige der amerikanischen Anlagekunden in Sachen Aktien-Blase nervös sind.