Das ist an den Märkten passiert
...führen die Aktien von Holcim (+73pc) und UBS (+33pc) die diesjährige SMI-Gewinnerliste doch an. Der Genussschein von Roche (+27pc) folgt auf Platz vier. Der Leiter der technischen Analyse bei der Zürcher Bank lässt bei seinem SWISS EQUITIES PORTFOLIO auf Worte nun auch Taten folgen und kauft zu. Platz machen muss die Richemont-Aktie. Bei dieser nimmt Pocinci die aufgelaufenen Gewinne mit.
New Yorker Börse gibt Freitagnacht zwar einen Teil der Gewinne wieder ab. Wichtigste Indizes dennoch höher. Nvidia, Broadcom und Co dem Gesamtmarkt eine wertvolle Stütze. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel ganz im Zeichen von Anschlusskäufen. Gewinnen bis zu 0.4pc. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Europa und die Schweiz zur Stunde noch unentschlossen. Müssen die jüngsten Rekorde erst einmal verdauen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen uneinheitlich. Gold-Unze erstmal in der Geschichte über 4400 $.
SMI vorbörslich etwas tiefer. Sämtliche 20 Blue Chips mit negativen Vorzeichen. Schwergewicht Novartis am Tabellenende. Bei den Nebenwerten mit ausnahme tieferer Clariant keine auffälligen Einzelbewegungen auszumachen. Verspricht ein langweiliger Wochenauftakt zu werden.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
keine
Verlierer:
Clariant -0.7% (Ethylen-Klagen)
Novartis -0.5% (Deal mit Washington)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Pharma: Roche und Novartis einigen sich gemeinsam mit sieben weiteren Pharmaherstellern mit der Regierung in Washington auf Massnahmen gegen ausufernde Medikamentenpreise. Beide Basler Unternehmen bestätigen bei dieser Gelegenheit ihre diesjährigen Finanzziele. Zeitnah wird ein Titelverkauf aus dem Roche-Verwaltungsrat in Höhe von 1.6 Mio Fr. bekannt. Vontobel bleibt für HOLD bis 112 Fr. bzw. für HOLD bis 288 Fr.
Alcon: Aktionäre von Staar Surgical entscheiden nun erst am 6. Januar über das nachgebesserte Angebot. Ausgang aus Sicht der Schweizer ungewiss.
Clariant: Es geht eine weitere Ethylen-Schadenersatzklage ein. MOL Group und Braskem fordern Wiedergutmachung in Höhe von insgesamt 950 Mio €. Baselbieter weisen die Vorwürfe entschieden zurück. Vontobel senkt auf 8 (8.50) Fr. mit HOLD. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.
Georg Fischer: Mit Ton Büchner soll ein früherer Sulzer-Chef ins Verwaltungsrats-Gremium einziehen. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY 62 Fr.
Holcim: Kantonsgericht in Zug geht auf Klimaklage von Bewohnern der indonesischen Insel Pari ein. Diese fordern Schadenersatz. Beobachter zeigen sich überrascht. Holcim will denn auch Berufung gegen den Entscheid einlegen. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 78 Fr.
Inficon: UBS Fund Management meldet erstmals überhaupt einen Stimmenanteil von mehr als 10pc am Halbleiterausrüster. Der Meldung liegt ein Zukauf von Aktien zugrunde.
Siegfried: Aktie für die UBS ein Kauf bis 105 (119) Fr. Zuständige Analystin erachtet den Kursrückgang seit Januar als übertrieben.
SMG: Nicht namentlich bekannter Verwaltungsrat lacht sich weitere Aktien im Gegenwert von 1.3 Mio Fr. an.
Straumann: Bernstein Société Générale trimmt auf 125 (125.50) Fr. mit OUTPERFORM. Trägt mit den Anpassungen den jüngsten Aussagen des Weltmarktführers aus Basel zur Absatzsituation in China Rechnung.