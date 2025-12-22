...führen die Aktien von Holcim (+73pc) und UBS (+33pc) die diesjährige SMI-Gewinnerliste doch an. Der Genussschein von Roche (+27pc) folgt auf Platz vier. Der Leiter der technischen Analyse bei der Zürcher Bank lässt bei seinem SWISS EQUITIES PORTFOLIO auf Worte nun auch Taten folgen und kauft zu. Platz machen muss die Richemont-Aktie. Bei dieser nimmt Pocinci die aufgelaufenen Gewinne mit.