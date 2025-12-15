Geschehen an der New Yorker Börse kurz vor dem Wochenende ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Nvidia und Co deutlich tiefer, Broadcom sogar mit zweistelligen Verlusten. Situation bei den Langfristzinsen bleibt nach dem Fed-Entscheid angespannt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel mit einem Erholungsversuch. Gewinnen zur Stunde bis zu 0.3pc. Dortige Börsen nach enttäuschenden Nachrichten aus der chinesischen Wirtschaft mit einigen wenigen Ausnahmen tiefer. Europa und die Schweiz dennoch etwas höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen noch richtungssuchend. Gold und Silber hingegen flott unterwegs. Gold-Unze mit Kurs auf die bisherige Bestmarke von Mitte Oktober bei rund 4357 $.