Das ist an den Märkten passiert

...in den USA als vielmehr jener in anderen Weltregionen. Sieht insbesondere in den zuletzt stark gestiegenen Langfristzinsen in Japan eine grosse Gefahr für die Finanzmärkte. Denn die Zinsen seien nur gerade in den USA rückläufig und die USA beileibe keine Insel, wie Edwards weiter schreibt. Seines Erachtens haben Aktienanleger allen Grund, langsam nervös zu  werden. Allerdings ist der SocGen-Stratege geradezu berüchtigt für seine Endzeit-Prognosen.

Geschehen an der New Yorker Börse kurz vor dem Wochenende ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Nvidia und Co deutlich tiefer, Broadcom sogar mit zweistelligen Verlusten. Situation bei den Langfristzinsen bleibt nach dem Fed-Entscheid angespannt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel mit einem Erholungsversuch. Gewinnen zur Stunde bis zu 0.3pc. Dortige Börsen nach enttäuschenden Nachrichten aus der chinesischen Wirtschaft mit einigen wenigen Ausnahmen tiefer. Europa und die Schweiz dennoch etwas höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen noch richtungssuchend. Gold und Silber hingegen flott unterwegs. Gold-Unze mit Kurs auf die bisherige Bestmarke von Mitte Oktober bei rund 4357 $.

SMI vorbörslich im Plus, angeführt von Sika und Logitech. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Tecan, AMS Osram, Comet und SoftwareOne schwächeren Huber+Suhner sowie Barry Callebaut gegenüber.

Diese Aktien schlagen vorbörslich aus

Gewinner:
AMS Osram +1.6% (US-Vorgaben)
Logitech +1.4% (US-Vorgaben)

Verlierer:
Huber+Suhner -3.3% (Umsatzwarnung)
Barry Callebaut -0.8% (Herunterstufung)

Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele

Nestlé: UBS warnt im Hinblick auf die Zahlenveröffentlichung von Mitte Februar vor einem möglicherweise vorsichtigen Jahresausblick. Trimmt die Gewinnschätzungen leicht mit NEUTRAL bis 80 Fr. Morgan Stanley ist sogar für UNDERWEIGHT bis 72 Fr. Setzt stattdessen auf die Aktie von Erzrivale Unilever.

Sika: Übenimmt den schwedischen Mörtelhersteller Finja. Wie üblich keine Angaben zum Kaufpreis. Prominenter Grossaktionär hat zuletzt Aktien zugekauft. Mehr zum Thema um 12 Uhr in meiner Kolumne.

Bachem: Basler KB startet mit ÜBERGEWICHTEN bis 80 Fr.

Barry Callebaut: Morgan Stanley geht auf EQUAL-WEIGHT (Overweight) bis 1270 (1130) Fr. Zuständiger Analyst: The easy money has been made. Aktie für Research Partners hingegen auch weiterhin ein Kauf bis 1728 (2070) Fr. Nimmt einschneidende Schätzungsreduktionen vor, um der schwächeren Volumenentwicklung Rechnung zu tragen.

Cicor: Grossaktionär DBAY hält auch das nachgebesserte Angebot für die britische TT Electronics für ungenügend. Kepler Cheuvreux ist für BUY bis 185 (210) Fr. Sieht in der Kursschwäche nach der Gewinnwarnung von letzter Woche eine Einstiegsgelegenheit.

Givaudan: Basler KB kürzt auf 3700 (4000) Fr. mit ÜBERGEWICHTEN.

HBM: Macht die Mehrheitsbeteiligung an Swixx Biopharma zu Geld. Was die Spatzen an der Börse seit Wochen von den Dächern pfeifen, erscheint endlich spruchreif.

Huber+Suhner: Diesjähriger Börsenüberflieger überrascht mit einer Umsatzwarnung. Margenvorgaben bewegen sich hingegen im Rahmen der Analystenschätzungen. Frankenstärke nicht gerade hilfreich. Vontobel bleibt für HOLD bis 150 Fr. ZKB widerspricht mit ÜBERGEWICHTEN.

Idorsia: UBS Fund Management meldet erstmals seit Mitte Oktober wieder einen Stimmenanteil von mehr als 3pc. Der Beteiligungsmeldung liegt ein Zukauf von Aktien zugrunde.

Lindt&Sprüngli: Morgan Stanley senkt auf 125'500 (130'500) Fr. mit EQUAL-WEIGHT. Die Wachstumsaussichten hätten sich weiter eingetrübt, so die US-Bank.

Mobilezone: A Better World Foundation Switzerland dünnt das Aktienpaket wieder auf unter 3pc aus. Hatte sich erst Anfang November als bedeutende Aktionärin zu Erkennen gegeben.

Relief Therapeutics: Meldet den Vollzug des Zusammenschlusses mit NeuroX.

Richemont: Research Partners ist für HALTEN bis 160 (151.35) Fr.

Schweiter: Rudert bei den diesjährigen Umsatz- und Gewinnprognosen zurück. Den Aktionären wird neuerdings ein Jahresumsatz von rund 900 Mio Fr. bei einer op. Marge von etwa 8pc in Aussicht gestellt. Aktie schon seit Wochen schwach. UBS bleibt für SELL bis 250 Fr. und die ZKB für ÜBERGEWICHTEN.

Siegfried: Basler KB startet mit ÜBERGEWICHTEN bis 100 Fr.

SMG: Nicht namentlich bekannter Verwaltungsrat lacht sich Aktien im Gesamtwert von knapp 6 Mio Fr. an. Setzt damit ein klares Ausrufezeichen.

Stadler Rail: Citigroup senkt auf 21 (24) Fr. mit NEUTRAL.

Straumann: Aktie für Morgan Stanley ein Verkauf mit UNDERWEIGHT bis 80 (75) Fr.

Sunrise: ADS-Programm in New York wird auf den 30. Januar hin beendet. Mehr als 93pc der Titel wurden in hiesige Aktien umgetauscht.

Tecan: Morgan STanley senkt auf 142 (160) Fr. mit EQUAL-WEIGHT.

Derivate: Frühe Umsätze in den Knock-out-Calls ODAHNV auf den DAX sowie OSIBNV und OSIB0V auf die Silber-Unze. Aktivitäten auch im Barrier Reverse Convertible SBGFJB auf Alcon und im Call-Warrant WGIANV auf Givaudan.