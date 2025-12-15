Das ist an den Märkten passiert
...in den USA als vielmehr jener in anderen Weltregionen. Sieht insbesondere in den zuletzt stark gestiegenen Langfristzinsen in Japan eine grosse Gefahr für die Finanzmärkte. Denn die Zinsen seien nur gerade in den USA rückläufig und die USA beileibe keine Insel, wie Edwards weiter schreibt. Seines Erachtens haben Aktienanleger allen Grund, langsam nervös zu werden. Allerdings ist der SocGen-Stratege geradezu berüchtigt für seine Endzeit-Prognosen.
Geschehen an der New Yorker Börse kurz vor dem Wochenende ganz im Zeichen von Gewinnmitnahmen. Nvidia und Co deutlich tiefer, Broadcom sogar mit zweistelligen Verlusten. Situation bei den Langfristzinsen bleibt nach dem Fed-Entscheid angespannt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel mit einem Erholungsversuch. Gewinnen zur Stunde bis zu 0.3pc. Dortige Börsen nach enttäuschenden Nachrichten aus der chinesischen Wirtschaft mit einigen wenigen Ausnahmen tiefer. Europa und die Schweiz dennoch etwas höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen noch richtungssuchend. Gold und Silber hingegen flott unterwegs. Gold-Unze mit Kurs auf die bisherige Bestmarke von Mitte Oktober bei rund 4357 $.
SMI vorbörslich im Plus, angeführt von Sika und Logitech. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Tecan, AMS Osram, Comet und SoftwareOne schwächeren Huber+Suhner sowie Barry Callebaut gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
AMS Osram +1.6% (US-Vorgaben)
Logitech +1.4% (US-Vorgaben)
Verlierer:
Huber+Suhner -3.3% (Umsatzwarnung)
Barry Callebaut -0.8% (Herunterstufung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Sika: Übenimmt den schwedischen Mörtelhersteller Finja. Wie üblich keine Angaben zum Kaufpreis. Prominenter Grossaktionär hat zuletzt Aktien zugekauft. Mehr zum Thema um 12 Uhr in meiner Kolumne.
Barry Callebaut: Morgan Stanley geht auf EQUAL-WEIGHT (Overweight) bis 1270 (1130) Fr. Zuständiger Analyst: The easy money has been made. Aktie für Research Partners hingegen auch weiterhin ein Kauf bis 1728 (2070) Fr. Nimmt einschneidende Schätzungsreduktionen vor, um der schwächeren Volumenentwicklung Rechnung zu tragen.
Cicor: Grossaktionär DBAY hält auch das nachgebesserte Angebot für die britische TT Electronics für ungenügend. Kepler Cheuvreux ist für BUY bis 185 (210) Fr. Sieht in der Kursschwäche nach der Gewinnwarnung von letzter Woche eine Einstiegsgelegenheit.
HBM: Macht die Mehrheitsbeteiligung an Swixx Biopharma zu Geld. Was die Spatzen an der Börse seit Wochen von den Dächern pfeifen, erscheint endlich spruchreif.
Huber+Suhner: Diesjähriger Börsenüberflieger überrascht mit einer Umsatzwarnung. Margenvorgaben bewegen sich hingegen im Rahmen der Analystenschätzungen. Frankenstärke nicht gerade hilfreich. Vontobel bleibt für HOLD bis 150 Fr. ZKB widerspricht mit ÜBERGEWICHTEN.
Idorsia: UBS Fund Management meldet erstmals seit Mitte Oktober wieder einen Stimmenanteil von mehr als 3pc. Der Beteiligungsmeldung liegt ein Zukauf von Aktien zugrunde.
Lindt&Sprüngli: Morgan Stanley senkt auf 125'500 (130'500) Fr. mit EQUAL-WEIGHT. Die Wachstumsaussichten hätten sich weiter eingetrübt, so die US-Bank.
Mobilezone: A Better World Foundation Switzerland dünnt das Aktienpaket wieder auf unter 3pc aus. Hatte sich erst Anfang November als bedeutende Aktionärin zu Erkennen gegeben.
Schweiter: Rudert bei den diesjährigen Umsatz- und Gewinnprognosen zurück. Den Aktionären wird neuerdings ein Jahresumsatz von rund 900 Mio Fr. bei einer op. Marge von etwa 8pc in Aussicht gestellt. Aktie schon seit Wochen schwach. UBS bleibt für SELL bis 250 Fr. und die ZKB für ÜBERGEWICHTEN.
SMG: Nicht namentlich bekannter Verwaltungsrat lacht sich Aktien im Gesamtwert von knapp 6 Mio Fr. an. Setzt damit ein klares Ausrufezeichen.
Sunrise: ADS-Programm in New York wird auf den 30. Januar hin beendet. Mehr als 93pc der Titel wurden in hiesige Aktien umgetauscht.