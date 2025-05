Geschehen an der New Yorker Börse am Freitag ganz im Zeichen von Anschlusskäufen. Langfristzinsen steigen weiter, nachdem bekannt wurde, dass Peking seine Treasuries-Bestände dezimiert hat. US-Aktienfutures zu Wochenbeginn im asiatischen Handel denn auch unter Druck. Verlieren nach dem Verlust der Bestnote AAA bei der Rating-Agentur Moody's bis zu 1.4pc. Dortige Börsen ebenfalls mehrheitlich schwächer. Japanische Regierung vergleicht eigene finanzielle Situation mit jener Griechenlands, was auch nicht gerade hilft. Europa und die Schweiz uneinheitlich erwartet.