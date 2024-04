Erholungsversuch an der Börse in New York erweist sich vergangene Nacht als ein blosses Strohfeuer. Nvidia und andere Schwergewichte einmal mehr unter Verkaufsdruck. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel allerdings versöhnlich unterwegs. Gewinnen dank Gelegenheitskäufen bis zu 0.6pc. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Lässt auch für Europa und die Schweiz hoffen.