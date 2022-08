New Yorker Börse dank Anschlusskäufen höher. Kann frühe Verluste ziemlich rasch abschütteln. Entspannung bei den Zinsen hilft. US-Aktienfutures im asiatischen Handel allerdings um bis zu 0.2pc tiefer. Dortige Börsen ebenfalls uneinheitlich bis schwächer. Mal schauen, ob sich Europa und die Schweiz heute behaupten können.

SMI vorbörslich etwas höher. Sämtliche 20 Indexkomponenten im Plus. Bei den Nebenwerten stehen schwache Sonova festen Huber+Suhner und Basilea gegenüber. Ems-Chemie ex Dividende gehandelt. Straumann noch in Lauerstellung. Im Tagesverlauf drohen Gewinnmitnahmen.