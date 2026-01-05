...Anhaltspunkte für eine Intervention durch die USA. Auffällig waren vor allem die kräftigen Kursavancen bei der Schlumberger-Aktie. Diese ging am Freitag in New York um knapp 5pc höher aus dem Handel. Und das ohne firmenspezifische Neuigkeiten. Rückblickend allerdings alles andere als grundlos, wie Beobachter meinen. Denn das weltweit grösste Unternehmen für Erdölexplorations- und Ölfelddienstleistungen gilt als offensichtlicher Profiteur des Umsturzes in Venzuela. Waren hier Insider am Werk...?