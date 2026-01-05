Das ist an den Märkten passiert
...Anhaltspunkte für eine Intervention durch die USA. Auffällig waren vor allem die kräftigen Kursavancen bei der Schlumberger-Aktie. Diese ging am Freitag in New York um knapp 5pc höher aus dem Handel. Und das ohne firmenspezifische Neuigkeiten. Rückblickend allerdings alles andere als grundlos, wie Beobachter meinen. Denn das weltweit grösste Unternehmen für Erdölexplorations- und Ölfelddienstleistungen gilt als offensichtlicher Profiteur des Umsturzes in Venzuela. Waren hier Insider am Werk...?
New Yorker Börse vor dem Wochenende richtungssuchend. Geschehen bei den Tech-Giganten von Gewinnmitnahmen überschattet. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel etwas höher. Gewinnen bis zu 0.4pc. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Ähnliches auch für Europa und die Schweiz zu erwarten. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen flott unterwegs. Gold und Silber mit viel Rückenwind.
SMI vorbörslich etwas höher. Schwache Alcon, Swiss Re und Logitech stehen gefragten Partners Group, Geberit, Sika sowie Kühne+Nagel gegenüber. Bei den Nebenwerten lassen Sandoz, Comet, AMS Osram sowie Flughafen Zürich die Muskeln spielen.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Partners Group +3.6% (Heraufstufung)
Comet +3.6% (Heraufstufung)
Verlierer:
Alcon -2.3% (Produktrückruf)
Logitech -1.2% (US-Vorgaben)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Partners Group: Citigroup geht auf BUY (Neutral) bis 1190 Fr. Zuständiger Analyst hält den Kursrückgang der letzten Monate mit Blick aufs neue Jahr für übertrieben.
Sandoz: Bestätigt den Eingang einer "Notice of Deficiency" seitens von Health Canada im Zusammenhang mit dem Zulassungsantrag für Semaglutid (Ozempic). Die offenen Fragen seien allesamt beantwortet worden und das Zulassungsverfahren werde fortgesetzt, wie es heisst.
Avolta: Hat im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 4.17 Mio Titel zu durchschnittlich 41.02 Fr. je Stück erworben. Darüber hinaus werden knapp 700'000 Titel aus dem Eigenbestand eingezogen und vernichtet. Noch kein Nachfolgeprogramm bekanntgegeben. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 50 Fr.
Comet: Vontobel geht auf BUY (Hold) bis 275 (235) Fr. Nachfrage seitens der Speicherchip-Hersteller dürfte kräftig anziehen.
DKSH: BNP Paribas geht auf NEUTRAL (Underperform) bis 57 (55) Fr. Grossbank hatte die Aktie erst im September zurückgestuft.
Idorsia: Kanadische Arzneimittelbehörde Erteilt dem Blutdrucksenker Jeraygo (Aproicitentan) die Marktzulassung. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 4.50 Fr.
SGS: Übernimmt die indische Panacea Infosec mit mehr als 90 Mitarbeitern. Wie üblich keine Angaben zum Kaufpreis.
SIG Group: Haldor Foundation baut das Aktienpaket auf über 10pc aus. Hinter der Stiftung verbergen sich die Erben der Rivalin Tetra-Pak.
Stadler Rail: Grösserer Titelkauf aus der Teppich-Etage in Höhe von gut 1 Mio Fr. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 22.50 Fr.