Begriff "Soft Landing" bei US-Nutzern von Google so populär wie seit Mai 2008 nicht mehr, wie die Ökonomen der Deutschen Bank schreiben. Wenige Monate später verfiel die dortige Wirtschaft damals in die tiefste Krise seit 80 Jahren. Wiederholt sich die Geschichte? Mehr zum Thema in meiner heutigen Kolumne.

24.02.2023 08:12 Von cash Insider