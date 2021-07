Lonza-Aktie nach Corona-Boom im letzten Jahr lange in Verdauungsphase. In letzten drei Monaten aber wieder flott aufwärts. Kommt nun der nächste Zünder? Berenberg erhöht Kursziel auf 760 Fr. - Aktie derzeit bei 654 Fr. Rekord bei 683 Fr. - Basler bringen am 23. Juli H1-Zahlen. Erwartungen sind hoch.

Auch Siegfried kriegt neues Kursziel verpasst. Analyst von Credit Suisse erhöht auf 955 Fr., Aktie heute bei 865. Kursplus in letzten zwölf Monaten: 90pc! Sollte Börse im August mit Enttäuschung auf H1-Zahlen reagieren, bieten sich günstige Kaufgelegenheiten.