Aktienbörsen schliessen am Montag an die Kursgewinne der Vorwoche an. S&P 500 Index legt den siebten Tag in Folge zu, Rekordstand rückt in Reichweite. Japanischer Nikkei auf Erholungskurs, Börse Hong Kong dümpelt einmal mehr vor sich hin, nachdem chinesische Zentralbank Leitzinsen unverändert lässt. US-Aktienfutures bereits leicht höher gestellt, Dollar zum Franken weiter schwach.