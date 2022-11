Börsensitzung in New York verläuft in relativ ruhigen Bahnen. Protokoll der letzten Fed-Sitzung sowohl mit Futter für die Bullen, als auch für die Bären. Erholung bei den Tech-Giganten setzt sich fort. Tesla-Aktie nach einer Heraufstufung gefragt. US-Aktienfutures im asiatischen Handel von Anschlusskäufen erfasst. Dortige Börsen mit wenigen Ausnahmen freundlich, aber nicht überschwänglich. Europa und die Schweiz zur Stunde noch unentschlossen.