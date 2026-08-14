...der langjährige Aufwärtstrend des Frankens gegenüber den G7-Währungen ex-Dollar ein Ende finden und sich der Franken in der Folge deutlich abschwächen könnte. Dieser Abwärtstrend geht auf 2008 (!!!) zurück. Er rät folglich zum Kauf von Euro gegen den Franken. Würde der Franken schwächer, ginge dies mit vielerlei Begleiterscheinungen einher - etwa bei der importierten Teuerung.