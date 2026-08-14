Das ist an den Märkten passiert
...der langjährige Aufwärtstrend des Frankens gegenüber den G7-Währungen ex-Dollar ein Ende finden und sich der Franken in der Folge deutlich abschwächen könnte. Dieser Abwärtstrend geht auf 2008 (!!!) zurück. Er rät folglich zum Kauf von Euro gegen den Franken. Würde der Franken schwächer, ginge dies mit vielerlei Begleiterscheinungen einher - etwa bei der importierten Teuerung.
New Yorker Börse flott unterwegs. Leitindex S&P 500 mit neuem Rekordhoch. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel nur knapp behauptet. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Vorzeichen für Europa und die Schweiz dennoch positiv. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen im Angebot. Gold und Silber ebenfalls.
SMI vorbörslich etwas höher, angeführt von erholten Amrize. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Komax, Swissquote und Clariant schwächeren AMS Osram gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Clariant +3.0% (Kurszielerhöhung)
Komax +2.7% (Heraufstufung)
Verlierer:
AMS Osram -0.7%
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Adecco: Grösserer Titelverkauf aus der Teppich-Etage in Höhe von 2.1 Mio Fr. Erste solche Grosstransaktion seit Jahren. UBS beisst sich fest mit SELL bis 21 (20) Fr.
Alcon: Julius Bär ist für BUY bis 72 (70) Fr., Vontobel für BUY bis 74 (70) Fr. und die UBS sogar für BUY bis 83 (86) Fr. Aktie nach dem zahlenbedingten Aufbäumen zuletzt wieder unter 60 Fr.
Holcim: Research Partners geht auf KAUFEN (Halten) bis 91.50 (88.50) Fr. Gleich zwei kleinere Titelverkäufe aus der Chef-Etage im Gesamtbetrag von 750'000 Fr. Den Transaktionen ging eine Ausübung von Bezugsrechten voraus.
Komax: Kepler Cheuveux geht auf BUY (Hold) bis 90 (55) Fr. Zyklustief scheint durchschritten. Erste Anzeichen für eine Belebung der Auftragslage.
Leonteq: UBS Fund Management hält erstmals seit Juni 2024 mehr als 3pc der Stimmrechte. Der Beteiligungsmeldung liegt ein Zukauf von Aktien zugrunde.
Mobilezone: Halbjahresumsatz 127.2 Mio Fr. (erw. 133.9 Mio Fr.). Op. Gewinn 15.7 Mio Fr. (erw. 15.9 Mio Fr.). Ausblick bleibt derselbe. ZKB bleibt für MARKTGEWICHTEN.
PolyPeptide: Barclays geht auf EQUAL WEIGHT (Overweight) bis 44.31 (40) Fr. Octavian erhöht auf 44.31 (34) Fr. mit HOLD. Beide Kursziele entsprechen auf den Rappen genau dem Barangebot seitens von Samsung Biologics.
Swissquote: Research Partners zieht die Reissleine und geht auf HALTEN (Kaufen) bis 38.60 (58) Fr. Jefferies setzt den dicken Rotstift an mit HOLD bis 36 (41) Fr. UBS ist für NEUTRAL bis 39 (42.50) Fr. und Vontobel für HOLD bis 40 (44) Fr. Kepler Cheuvreux hingegen macht exakt das Gegenteil und geht auf BUY (Hold) bis 48 (51) Fr.
Swiss Re: Julius Bär trimmt auf 130 (135) Fr. mit HOLD. Hohe Eigenkapitalrendite angesichts rückläufiger Prämienansätze wohl nicht zu halten.
VZ Holding: Op. Halbjahresgewinn 153.1 Mio Fr. (erw. 147.9 Mio Fr.). Nettoneugeld 3.3 Mrd Fr. (erw. 3.1 Mrd Fr.). Erfreulich. Vontobel bleibt für HOLD bis 170 Fr. ZKB widerspricht mit ÜBERGEWICHTEN.
Zehnder: Aktie für Octavian ein Kauf bis 105 (90) Fr. Renovations- und Wohnbau dürfte ab dem kommenden Jahr wieder anziehen.
Derivate: Frühe Umsätze im Short Mini-Future MAM9YT auf Amrize sowie im Long Mini-Future MGO4VT auf die Gold-Unze. Auffälliges Kaufinteresse in den Call-Warrants SQBHJB und SQBFJB auf Swissquote.