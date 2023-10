...800 Mrd $. In der Spitze waren es einst sogar fast 2000 Mrd $. Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen vergangene Nacht erstmals seit 2001 wieder in der Nähe von 5pc. Trägt ausgerechnet Peking eine Mitschuld an dieser Entwicklung? Wäre angesichs des angespannten Verhältnisses zwischen den beiden Wirtschaftsmächten ziemlich brisant.