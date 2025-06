New Yorker Börse gewinnt in der zweiten Sitzungshälfte an Fahrt. Wichtigste Indizes schliessen auf ihren Tageshöchstständen. Entspannung bei den Langfristzinsen hilft. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel von Anschlusskäufen erfasst. Gewinnen weitere bis zu 1.1pc, nachdem die Regierung in Washington einen Waffenstillstand im Nahen Osten ausruft. Asiatische Börsen durchs Band freundlich. Zeichen stehen auch in Europa und der Schweiz auf Erholung. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen mit kräftigen Gewinnen.