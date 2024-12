...die Bank of America schreibt. Bewertung an dieser Kennzahl gemessen sogar höher als auf dem Höhepunkt der Dotcom-Blase. Allerdings riesige Unterschiede im "transatlantischen Bewertungsgefüge". Europäische Aktienmärkte deutlich tiefer bewertet als die Börse in New York. Erstere sträflich vernachlässigt. Gilt auch für unseren Schweizer Aktienmarkt.