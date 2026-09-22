...1'450 Mrd $ und damit auf dem zweihöchsten Stand seit Beginn der Erhebungen. Im Vergleich zur US-Wirtschaftsleistung mittlerweile bei 4.5pc des Bruttoinlandprodukts. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt der Dotcom-Blase lag dieses Verhältnis "bloss" bei 3.6pc. Sorglosigkeit wenn nicht gar Grobfahrlässigkeit einiger Aktienmarktakteure könnte sich beim nächsten Börsenrücksetzer rächen.