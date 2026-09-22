Das ist an den Märkten passiert
...1'450 Mrd $ und damit auf dem zweihöchsten Stand seit Beginn der Erhebungen. Im Vergleich zur US-Wirtschaftsleistung mittlerweile bei 4.5pc des Bruttoinlandprodukts. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt der Dotcom-Blase lag dieses Verhältnis "bloss" bei 3.6pc. Sorglosigkeit wenn nicht gar Grobfahrlässigkeit einiger Aktienmarktakteure könnte sich beim nächsten Börsenrücksetzer rächen.
New Yorker Börse vergangene Nacht mit einem wahren Kursfeuerwerk. Tech-Giganten weiterhin die treibende Kraft dahinter. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich nur langsam. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel soweit behauptet. Dortige Börsen abermals uneinheitlich. Europa und die Schweiz etwas höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen erneut mit deutlichen Aufschlägen. Gold und Silber hingegen kraftlos.
Alcon vorbörslich einzige SMI-Aktie mit negativen Vorzeichen. Roche nur vorsichtig höher gestellt. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Oerlion, AMS Osram, Kühne+Nagel sowie Mobilezone schwächeren DocMorris und Swatch Group gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Oerlikon +3.1% (Heraufstufung)
Kühne+Nagel +1.1% (Kurszielerhöhung)
Verlierer:
DocMorris -0.8%
Swatch Group -0.7% (Kurszielreduktion)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Givaudan: Aktie gestern im Nachmittagshandel rege gefragt. Händler verweisen auf ermutigende Aussagen anlässlich eines Treffens mit Analysten im Vorfeld des Zwischenberichts für die ersten neun Monate. Barclays erhöht auf 3450 (3300) Fr. mit EQUAL WEIGHT und J.P. Morgan sogar auf 3700 (3600) Fr. mit OVERWEIGHT.
Oerlikon: Kepler Cheuvreux geht auf BUY (Hold) bis 6.40 (5.50) Fr. Der Oberflächenspezialist habe kürzlich anlässlich des Investorentages überzeugen können. Gewinnschätzungen bleiben vorerst jedoch dieselben.
Amrize: Hält neuerdings gut 5pc der Stimmen im Eigenbestand, was dem laufenden Aktienrückkaufprogramm geschuldet sein dürfte.
AMS Osram: Vermeldet einen Durchbruch im Bereich von Dünnschicht-VCSELs für KI-Rechenzentren. UBS bleibt für BUY bis 22 Fr.
Burckhardt: UBS senkt auf 485 (500) Fr. mit NEUTRAL. Belebung der Auftragslage wird aus Anlegersicht zur Geduldsprobe.
Kühne+Nagel: Aktie für Kepler Cheuvreux ein Kauf bis 250 (215) Fr. Broker trägt mit den Anpassungen der Belebung im Luftfrachtgeschäft Rechnung.
Newron: Schliesst das erste Halbjahr mit einem Verlust in Höhe von 16.4 Mio € ab. Flüssige Mittel per Ende Juni bei 32.9 Mio €.
Novartis: Goldman Sachs trimmt auf 110 (113) Fr. mit SELL. Produktseitige Rückschläge der jüngeren Vergangenheit stellen die Erreichbarkeit der Mittelfristziele in Frage.
Richemont: Julius Bär geht auf BUY (Hold) bis 202 (198) Fr. Margenstarkes Schmuckgeschäft weiterhin mit erfreulichem Wachstum. Aktie im langjährigen Vergleich nicht übertrieben hoch bewertet.
Roche: Abnehmmittel Enicepatide mit ermutigenden Studienergebnissen. Ob diese ausreichen, um den Wirkstoff kommerziell von anderen Konkurrenzpräparaten abzuheben? Die Börsenreaktion dürfte Aufschluss darüber geben. Europäische Arzneimittelbehörde erteilt dem Augenmedikament Susvimo zudem die Marktzulassung. Vontobel bleibt für BUY bis 410 Fr. und die ZKB für ÜBERGEWICHTEN.
Sunrise: Nummer Zwei unter den Schweizer Telekommunikationsanbietern mit Kahlschlag beim Personal. Bis zu 450 Stellen sollen wegfallen. Deutsche Bank bockfest mit BUY bis 65 Fr. (!!!).
Swatch Group: Royal Bank of Canada senkt auf 190 (210) Fr. mit SECTOR PERFORM. Zuständiger Analyst setzt bei seinen Gewinnerwartungen den Rotstift an.
VZ Holding: Oddo startet mit OUTPERFORM bis 195 Fr. Längerfristige Wachstumsperspektiven werden als solide beurteilt, ebenso wie die Dividendenaussichten.