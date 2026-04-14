Das ist an den Märkten passiert
...ihr Anlageurteil für die Partners-Group-Aktie auf NEUTRAL (Buy) zu senken. Das Kursziel wird gar auf 940 (1270) Fr. zusammengestrichen. Zuständiger Analyst argumentiert mit den KI-Sorgen, den gestiegenen geopolitischen Risiken sowie den dadurch verhalteneren Wachstumsaussichten. Dass auch die Aktie des Branchennachbarn EQT auf NEUTRAL (Buy) abgestraft wird, zeigt, dass es sich hierbei weniger um firmenspezifische als vielmehr um branchenspezifische Vorbehalte handelt. Es scheint, als stiessen die Firmenverantwortlichen der Partners Group mit ihrer jüngsten Charme-Offensive zumindest bei der Citigroup auf taube Ohren. Halten andere Banken und ihre Analysten dem SMI-Schlusslicht die Treue? Partners-Group-Aktie vorbörslich überraschend unaufgeregt. Legt sogar um 0.5pc zu.
New Yorker Börse schüttelt frühe Verluste ab. Wichtigste Indizes im Plus. Kurz vor Sitzungsende von Panikkäufen zu vernehmen. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel richtungssuchend. Dortige Börsen mehrheitlich schwächer. Europa und die Schweiz gut behauptet erwartet. Interesse gilt den ersten Quartalsabschlüssen im US-Bankensektor. Bitcoin, Ethereum und weitere Kryptowährungen mit deutlichen Aufschlägen. Risikoappetit steigt. Gold und Silber ebenfalls gefragt.
SMI vorbörslich flott unterwegs, angeführt von Sika, Givaudan und Amrize. Swiss Re ex Dividende gehandelt und Richemont sowie Roche nachgebend. Bei den Nebenwerten stehen schwächere BB Biotech, Stadler Rail und AMS Osram gefragten Comet, Temenos, Georg Fischer und PolyPeptide gegenüber. Auch Bossard ex Dividende gehandelt.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Sika +4.6% (Zahlen, Ausblick)
Temenos +3.0% (Heraufstufung)
Verlierer:
Swiss Re -3.0% (ex Dividende)
Bossard -2.2% (ex Dividende)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Lonza: Berenberg Bank verteidigt die Aktie mit BUY bis immerhin noch 630 (680) Fr. Trägt mit den Anpassungen dem Teilverkauf des Kapselgeschäfts sowie den Folgen des starken Frankens Rechnung. Die aktuellen Kurse seien Kaufkurse, meint der zuständige Analyst.
Sika: Quartalsumsatz 2.49 Mrd Fr. (erw. 2.46 Mrd Fr.). Org. Wachstum -0.2pc (erw. -1.8pc). Ausblick bleibt derselbe. Die nicht gerade erfolgsverwöhnten Aktionäre dürfen zumindest fürs Erste aufatmen. UBS bleibt für BUY bis 220 Fr. und die Berenberg Bank gar für BUY bis 226 Fr.
Barry Callebaut: Europäische Wettbewerbsbehörde mit unangekündigter Untersuchung der Schokoladeindustrie. Verspricht auch für die Börse ein Thema zu werden.
Cicor: Quartalsumsatz 160.7 Mio Fr. (erw. 171.8 Mio Fr.). Auftragseingang +56pc auf 196.4 Mio Fr. (erw. 167.9 Mio Fr.). Aktie für die Berenberg Bank weiterhin ein Kauf bis 170 Fr. und für Kepler Cheuvreux sogar bis 175 Fr.
Comet: Quartalsumsatz 106 Mio Fr. (erw. 105 Mio Fr.). Auftragseingang +22pc (!!!) auf 145 Mio Fr. (erw. 129 Mio Fr.). Bleibt beim Ausblick vage. Berenberg Bank ist für BUY bis 305 Fr. und die UBS für BUY bis immerhin 300 Fr. Vontobel erhöht auf 340 (335) Fr. mit BUY und Oddo auf 375 (330) Fr. mit OUTPERFORM.
Givaudan: Quartalsumsatz 1.88 Mrd Fr. (erw. 1.87 Mrd Fr.). Org. Wachstum +2.8pc (erw. +1.7pc). Geschäft mit Feinduftstoffen erfreulich stark. Ausblick bestätigt. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 3600 Fr. und Vontobel sogar für BUY bis 4000 Fr.
HT5: Aktionäre winken Zusammenschluss mit Centiel zu. Auszugebende Aktien vollständig zu 2.04 Fr. je Stück gezeichnet. Erster Handelstag voraussichtlich der 17. April.
Kuros: Quartalsumsatz 43.4 Mio $. Op. Gewinn 2.9 Mio $. Versprüht Zuversicht in Bezug auf das angelaufene zweite Quartal. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 38 Fr.
Lindt&Sprüngli: Europäische Wettbewerbsbehörde mit unangekündigter Untersuchung der Schokoladeindustrie. Verspricht auch für die Börse ein Thema zu werden.
Partners Group: Vontobel hält gegen die Citigroup mit BUY bis 1200 (1300) Fr. Kurszielsenkung ein Ergebnis umfeldbedingt höherer Kapitalkosten.
PolyPeptide: Will die jüngsten Übernahmespekulationen nicht kommentieren. Man spiele allerdings strategische Optionen durch... ZKB bleibt dennoch für UNTERGEWICHTEN.
R&S Group: Aktie für Oddo ein Kauf mit OUTPERFORM bis 29 (28) Fr. Wachstums- und Margenaussichten erscheinen intakt.
Sandoz: J.P. Morgan will es wissen mit OVERWEIGHT bis 75 (66) Fr. Margenstarkes Geschäft mit Biosimilar dürfte im ersten Quartal erneut gewachsen sein.
Sensirion: Bestätigt im Vorfeld des heutigen Investorentges die Mittelfristziele. Ansonsten noch keine weiteren Vorabinformationen. ZKB bleibt für ÜBERGEWICHTEN.
Schindler: Barclays ist für OVERWEIGHT bis 315 (320) Fr. Nimmt auf die Zahlen hin währungsbedingte Schätzungsreduktionen vor. Kepler Cheuvreux deutlich zurückhaltender mit HOLD bis 285 (295) Fr.
Sonova: Goldman Sachs trimmt auf 215 (235) Fr. mit NEUTRAL. Morgan Stanley widerspricht mit UNDERWEIGHT bis 172 (184) Fr.
Temenos: Citigroup geht auf BUY (Neutral) bis 90 (70) Fr. Spekuliert damit auf ein starkes erstes Quartal dank vorgezogenen Wartungsumsätzen.
UBS: Aktie für Kepler Cheuvreux ein Kauf bis 39 (40) Fr. Trägt mit den Anpassungen dem schwierigen geopolitischen Umfeld Rechnung.
VAT Group: Oddo geht auf OUTPERFORM (Neutral) bis 660 (570) Fr. Höchstes mir bekanntes Kursziel für die Aktie des Vakuumventilherstellers.