...ihr Anlageurteil für die Partners-Group-Aktie auf NEUTRAL (Buy) zu senken. Das Kursziel wird gar auf 940 (1270) Fr. zusammengestrichen. Zuständiger Analyst argumentiert mit den KI-Sorgen, den gestiegenen geopolitischen Risiken sowie den dadurch verhalteneren Wachstumsaussichten. Dass auch die Aktie des Branchennachbarn EQT auf NEUTRAL (Buy) abgestraft wird, zeigt, dass es sich hierbei weniger um firmenspezifische als vielmehr um branchenspezifische Vorbehalte handelt. Es scheint, als stiessen die Firmenverantwortlichen der Partners Group mit ihrer jüngsten Charme-Offensive zumindest bei der Citigroup auf taube Ohren. Halten andere Banken und ihre Analysten dem SMI-Schlusslicht die Treue? Partners-Group-Aktie vorbörslich überraschend unaufgeregt. Legt sogar um 0.5pc zu.