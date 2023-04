New Yorker Börse dreht kurz vor Sitzungsende ins Plus. Tech-Giganten dem breiten Markt vorerst jedoch keine Hilfe. US-Aktienfutures im asiatischen Handel gut behauptet. Dortige Börsen mit wenigen Ausnahmen freundlich. Bank of Japan hält unter neuer Leitung an der "Politik des billigen Geldes" fest Lässt auch für Europa und die Schweiz auf Anschlusskäufe hoffen.