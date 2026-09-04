Geschehen an der New Yorker Börse vergangene Nacht ganz im Zeichen von Anschlusskäufen. Von vereinzelten Panikkäufen zu hören. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel abermals höher. Gewinnen weitere bis zu 0.4pc. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Vorzeichen für Europa und die Schweiz leicht positiv. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen mit viel Aufwind. Gold und Silber hingegen uneinheitlich. Jüngste Gewinne müssen erst einmal konsolidiert werden.