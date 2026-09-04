Das ist an den Märkten passiert
...nach dem guten Lauf der Aktie neuerdings zurückhaltend. Stuft diese auf UNDERWEIGHT (Equal-weight) herunter mit einem Kursziel von 200 (zuvor 194) Franken. Die Aktie von Erzrivale DSV sei deutlich attraktiver, wie der Analyst schreibt. Abwärtspotenzial zum überarbeiteten Kursziel jedoch überblickbar. Sprich: Die Aktie von Kühne+Nagel wird ihren Silber-Medaillen-Rang vermutlich nicht abgeben müssen.
Geschehen an der New Yorker Börse vergangene Nacht ganz im Zeichen von Anschlusskäufen. Von vereinzelten Panikkäufen zu hören. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel abermals höher. Gewinnen weitere bis zu 0.4pc. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Vorzeichen für Europa und die Schweiz leicht positiv. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen mit viel Aufwind. Gold und Silber hingegen uneinheitlich. Jüngste Gewinne müssen erst einmal konsolidiert werden.
SMI vorbörslich im Plus, angeführt von Amrize und Schwergewicht Roche. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Dormakaba und AMS Osram schwachen Vontobel gegenüber. Interesse gilt dem US-Arbeitsmarktbericht vom Nachmittag.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Amrize +1.6% (Management-Käufe)
AMS Osram +1.3% (US-Vorgaben)
Verlierer:
Kühne+Nagel -2.9% (Herunterstufung)
Vontobel -1.9% (Herunterstufung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Avolta: Basler KB geht auf MARKTGEWICHTEN (Untergewichten) bis 45 Fr. Aktie erscheine nach der jüngsten Kurszäsur nun fair bewertet.
Amrize: Gleich zwei Titelkäufe aus der Chef-Etage in Höhe von insgesamt 1 Mio Fr. Mehr zum Thema um 12 Uhr in meiner Kolumne.
Aevis: Platziert insgesamt 1 Mio Aktien aus den Beständen ehemaliger Verwaltungsräte zu 12.40 Fr. das Stück bei einem langfristig orientierten Institutionellen.
Dormakaba: Berenberg Bank will es wissen mit BUY bis 92 (90) Fr. Belebung beim Absatzvolumen erfreulich.
Roche: Octavian mit ermutigender Rückmeldung vom diesjährigen "Healthcare Trip". Bleibt für BUY bis 412 Fr.
Sulzer: Wellington steigt beim Pumpenhersteller aus Winterthur mit gut 3pc in den Olymp der bedeutendsten Aktionäre auf. Der Beteiligungsmeldung liegt unter anderem ein Zukauf von Aktien zugrunde.
Vontobel: ZKB geht auf UNTERGEWICHTEN (Marktgewichten) bis 83 (77) Fr. Zuständiger Analyst hält die Aktie für überteuert.