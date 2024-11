New Yorker Börse zu Wochenbeginn uneinheitlich. Tech-Giganten dem Gesamtmarkt eine wertvolle Stütze. Von Gelegenheitskäufen nach der Freitags-Schwäche zu hören. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel erneut etwas höher. Gewinnen bis zu 0.2pc. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Mal schauen, ob und was Europa und die Schweiz heute so reissen. Warten auf die morgigen Nvidia-Zahlen.