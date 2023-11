New Yorker Börse gibt Gewinne in der zweiten Sitzungshälfte wieder ab. Geschehen verläuft insgesamt jedoch in ruhigen Bahnen. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel dank Anschlusskäufen um bis zu 0.2pc höher. Dortige Börsen dennoch uneinheitlich. Kapitalfluss in Richtung New York gräbt auch Europa und der Schweiz das Wasser ab.