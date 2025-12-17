Das ist an den Märkten passiert
...an Kraft gewinnen, wie die Experten weiter schreiben. Ihres Erachtens würde dies wiederum Enttäuschungen in Bezug auf die künftige Zinsentwicklung nach sich ziehen. Sehen gewisse Parallelen zur Situation in der zweiten Hälfte der Neunzehnsechzigerjahre und der späten Neunzehnachtzigerjahre. Für die Grossbank tätige Anlagestrategen sind dennoch geradezu euphorisch für Aktien. Trauen den europäischen Börsen mit Blick aufs kommende Jahr sogar zweistellige Kursgewinne zu.
New Yorker Börse gibt frühe Gewinne im Tagesverlauf wieder ab. Dow Jones Industrial bei Sitzungsende gar im Minus. Situation bei den Langfristzinsen bleibt angespannt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel nur knapp behauptet. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Europa und die Schweiz noch unentschlossen. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen ebenfalls richtungssuchend. Es fehlen Impulse. Gold-Unze kratzt von unten am bisherigen Rekordhoch von Mitte Oktober bei rund 4357 $.
SMI vorbörslich in Lauerstellung. Gefragte UBS stehen schwächeren Swiss Re und Amrize gegenüber. Bei den Nebenwerten lassen Helvetia Baloise, SIG und Galderma die Muskeln spielen.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Helvetia Baloise +0.8% (Kaufempfehlung)
Galderma +0.6% (Produktnews)
Verlierer:
Swiss Re -1.4% (Herunterstufung)
Amrize -1.2% (US-Ausbau abgeschlossen)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Swiss Re: Auch die UBS verliert die Geduld mit der Aktie und geht auf NEUTRAL (Buy) bis 135 (150) Fr. Dauerhaftes Aktienrückkaufprogramm aus Aktionärssicht zwar begrüssenswert. Vom geplanten Umfang her allerdings enttäuschend.
Roche: Gleich drei kleinere Titelverkäufe aus der Teppich-Etage im Gesamtbetrag von gut 830'000 Fr. Den Transaktionen ging eine Ausübung von Bezugsrechten voraus.
Aevis: Nicht namentlich bekanntes Mitglied der Geschäftsleitung trennt sich von Aktien in Höhe von 2.6 Mio Fr.
Amrize: Ausbau des grössten Zementwerks in Ste. Genevieve im US-Bundesstaat Missouri eben gerade abgeschlossen. Produktionskapazitäten neuerdings bei 5.5 Mio Tonnen im Jahr.
Barry Callebaut: Aktie gestern im späten Handel rege gefragt. Der Auftragsfertiger wolle das Kakao-Geschäft abspalten, wie Reuters in Erfahrung gebracht haben will. Kepler Cheuvreux würde einen solchen Schritt begrüssen. Bleibt für BUY bis 1175 Fr.
Clariant: Deutsche Bank senkt auf 7.70 (8.10) Fr. mit HOLD. Nimmt im Vorfeld der Jahresergebnisveröffentlichung Schätzungsreduktionen vor.
DKSH: Übernimmt die vietnamesische Biomedic für eine nicht genannte Summe. Zeitnah geht man eine Vertriebsvereinbarung mit der britischen Reckitt für Malaysia ein. ZKB bleibt für ÜBERGEWICHTEN.
DocMorris: UBS verleiht SELL bis 5.50 Fr. einmal mehr Nachdruck. Warnt nach dem Einstieg der Drogeriemarktkette DM in den deutschen Online-Apothekenmarkt vor Preisdruck.
Galderma: Neuste Studienergebnisse untermauern die Wirksamkeit des Hautmittels Nemluvio. Aktie für die Bank of America denn auch ein Kauf bis 190 (165) Fr. Wähnt das Dermatologieunternehmen vor einem weiteren Jahr mit zweistelligem Umsatzwachstum.
Helvetia Baloise: Berenberg Bank startet mit BUY bis 250 Fr. Zusammenschluss führt zu besserer Marktstellung. Synergieziel dürfte um rund 15pc übertroffen werden.
HT5: LLB Swiss Investment meldet sich mit 4pc bei der Nachfolgegesellschaft des Milchverarbeiters Hochdorf zurück.
Nestlé: Luckin Coffee sei an der Mehrheitsbeteiligung an Blue Bottle Coffee interessiert, wie Bloomberg berichtet. Nestlé hatte diese 2017 für rund 500 Mio $ erworben. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 95 Fr.
Sonova: Aktie für Bernstein Société Générale ein Kauf mit OUTPERFORM bis 256 (278) Fr. Nimmt allerdings nur homöopathische Schätzungsanpassungen vor.
Tecan: Bernstein Société Générale setzt den dicken Rotstift an und streicht auf 124.10 (166.80) Fr. zusammen mit UNDERPERFORM. Hegt weiterhin Zweifel an den Turnaround-Aussichten.
U-blox: Börsenbetreiberin SIX gibt grünes Licht in Sachen Dekotierung. Auf wann dies denn genau geschehen soll, ist allerdings noch immer nicht bekannt.
UBS: DZ Bank erhöht auf 39 (34) Fr. mit KAUFEN. Vorschlag zur Verschärfung der Eigenmittelvorschriften dürfte abgeschwächt werden.