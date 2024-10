Börse in New York vor dem Wochenende erneut in Rekordlaune. Neben dem S&P 500 Index neuerdings auch der Dow Jones Industrial Index wieder mit neuen Bestmarken. Schwache Tesla-Aktie kein Spielverderber. US-Aktienfutures heute früh noch unentschlossen. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Lässt für Europa und die Schweiz auf einen positiven Wochenauftakt hoffen.