Börsengeschehen in New York ganz im Zeichen von Anschlusskäufen. Nvidia und Co dem Gesamtmarkt für einmal nur bedingt eine Hilfe. Andere Titelsegmente machen Boden gut. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich weiter. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel allerdings unter Druck. Verlieren bis zu 0.5pc. Situation in China trübt sich ein. Asiatische Börsen denn auch uneinheitlich. Auch Europa und die Schweiz tiefer erwartet. Bitcoin und andere Kryptowährungen mit freundlichem Unterton.