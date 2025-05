New Yorker Börse gibt am Freitag frühe Gewinne vollumfänglich wieder ab. Nvidia und Co stecken Gewinnmitnahmen nach dem jüngsten Lauf soweit gut weg. Situation bei den Langfristzinsen bleibt vorerst angespannt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel dennoch mit einem kleineren Kursfeuerwerk. Gewinnen dank Handelshoffnungen und einem sich abzeichnenden Waffenstillstand in der Ukraine bis zu 2.1pc. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Auch Europa und die Schweiz höher erwartet. Setzt die geplante Senkung der Medikamentenpreise in den USA den hiesigen Aktien aus dem Gesundheitssektor zu? Bitcoin im Angebot, aber weiterhin klar im sechsstelligen Bereich.