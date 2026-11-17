Das ist an den Märkten passiert
...VAT Group, ABB sowie Belimo namentlich erwähnt. Aktien von Belimo und der VAT Group mit viel Raum zum Kursziel des hauseigenen Analysten. Steht dieses Titelsegment unmittelbar bevor, wiederentdeckt zu werden? Die Vorgaben aus New York von Montagnacht sprechen jedenfalls eine ganz andere Sprache. Noch dürfte Geduld gefragt sein.
New Yorker Börse trotz Aufbäumen kurz vor Sitzungsende mit schmerzhaften Kursverlusten. Gewinnmitnahmen bei den Tech-Giganten können nicht länger absorbiert werden. Situation bei den Langfristzinsen bleibt angespannt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel nur knapp behauptet. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen tiefer. Vorzeichen für Europa und die Schweiz unmissverständlich negativ. Erholungsversuch bei Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowährungen. Auch Gold und Silber etwas höher. Mehr als ein blosses Aufbäumen?
SMI vorbörslich tiefer. Zurich Insurance einzige Aktie im Plus. Selbst Schwergewicht Roche bekundet etwas Mühe. Bei den Nebenwerten stehen Titel wie Tecan, AMS Osram, VAT Group oder Comet unter Druck. Warten auf die Nvidia-Zahlen am Abend.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Zurich Insurance +0.4% (Investorentag)
Verlierer:
Tecan -1.8% (SEO reduziert Paket)
Comet -1.8% (US-Vorgaben)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Tecan: Thomas Schmidheiny dünnt sein Paket aus und hält neuerdings weniger als 5pc am Laborausrüster. Wurde ein Teil der Aktie mit Derivaten verschrieben? Aktie vorbörslich 1.8pc tiefer.
Zurich Insurance: Lädt heute zum Investorentag. Vorabinformationen umfassen höhere Synergien und eine höhere Kapitalfreisetzung aus der Beazley-Übernahme. Positiv. Barclays startet gerade noch rechtzeitig wieder mit EQUAL WEIGHT bis 645 Fr. Goldman Sachs erhöht auf 609 (546) Fr. mit NEUTRAL.
Adecco: Julius Bär erhöht auf 28 (24.50) Fr. mit HOLD. Zuständige Analystin sieht kaum noch Raum für weitere Margenverbesserungen.
Alcon: Vontobel verteidigt die zuletzt schwache Aktie mit BUY bis 74 Fr. Verengung der diesjährigen Finanzziele zieht nur geringfügige Schätzungsanpassungen nach sich.
Lonza: Grösserer Titelverkauf aus der Chef-Etage in Höhe von 735'000 Fr. Nach dem guten Lauf der Aktie nicht eben überraschend.
Novartis: Psoriasis-Wirkstoff Cosentyx in den USA neuerdings auch zur Behandlung von Schultersteife zugelassen.
Richemont: Während andere Banken ihre Kursziele trimmen, erhöht Goldman Sachs auf 230 (225) Fr. mit BUY.
Roche: US-Arzneimittelbehörde FDA erteilt dem Brustkrebsmittel Giredestrant die Marktzulassung. Wohl etwas früher als gedacht. Zeitnah ein weiterer Titelverkauf aus der Teppich-Etage in Höhe von 1.1 Mio Fr. Royal Bank of Canada bleibt für OUTPERFORM bis 400 Fr. und Vontobel für BUY bis 420 Fr.
SoftwareOne: UBS trimmt nach einer Road-Show mit dem Stanser Unternehmen die Gewinnschätzungen leicht. Bleibt allerdings dennoch für BUY bis 10.75 Fr.
Sonova: Massachusetts Financial macht nach dem starken Lauf der Aktie Kasse. Grossaktionär hält erstmals seit Januar 2023 wieder weniger als 3pc am Hörgerätehersteller.
Swiss Life: Barclays geht auf EQUAL WEIGHT (Overweight) bis 950 (936) Fr. Jüngste Kursgewinne lassen sich kaum noch rechtfertigen.
VAT Group: Bringt die Übernahme der japanischen Atonarp in trockene Tücher. Finanzierung erfolgt über eine Kreditfazilität.