New Yorker Börse trotz Aufbäumen kurz vor Sitzungsende mit schmerzhaften Kursverlusten. Gewinnmitnahmen bei den Tech-Giganten können nicht länger absorbiert werden. Situation bei den Langfristzinsen bleibt angespannt. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel nur knapp behauptet. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen tiefer. Vorzeichen für Europa und die Schweiz unmissverständlich negativ. Erholungsversuch bei Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowährungen. Auch Gold und Silber etwas höher. Mehr als ein blosses Aufbäumen?