New Yorker Börse nach einem richtungslosen Sitzungsverlauf etwas höher. US-Notenbank lässt die Leitzinsen erwartungsgemäss unberührt. Will sich eigenen Angaben zufolge mit Zinssenkungen Zeit lassen. Moderate Reaktion an den Anleihenmärkten. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel gefragt. Gewinnen dank der Hoffnung auf eine Einigung Washingtons mit London im Handelszwist bis zu 1pc. Dortige Börsen mehrheitlich freundlich. Auch Europa und die Schweiz erholt erwartet. Bitcoin flirtet mit der Marke von 100'000 $.