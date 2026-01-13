Das ist an den Märkten passiert
...NEUTRAL (Outperform) herunter und streicht das Kursziel auf 42 (zuvor 55) Franken zusammen. Er begründet diesen Schritt mit dem intensiven Wettbewerb im Heimmarkt des Telekommunikationsanbieters. Aussagen des Oddo-Analysten in Bezug auf die künftige Dividendenpolitik liegen mir nicht vor. Wäre interessant zu erfahren, ob er diese angesichts der hohen Schulden in der Bilanz als sinnvoll erachtet.
New Yorker Börse grenzt anfängliche Verluste im Sitzungsverlauf ein. Wichtigste Indizes am Ende des Tages sogar leicht im Plus. Langfristzinsen auf dem höchsten Stand seit Ende Dezember. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel deshalb leicht rückläufig. Verlieren bis zu 0.2pc. Dortige Börsen uneinheitlich bis schwächer. Europa und die Schweiz ebenfalls etwas tiefer erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen richtungssuchend. Gold und Silber gesucht.
UBS und Logitech vorbörslich einzige SMI-Aktien im Plus. Bei den Nebenwerten stehen gefragte Swissquote, AMS Osram und Lindt&Sprüngli schwachen VAT Group und tieferen Komax gegenüber.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
AMS Osram +2.8% (Bereichsverkaufspläne)
Swissquote +1.9% (Heraufstufung)
Verlierer:
Sika -2.1% (Umsatzzahlen, Ausblick)
VAT Group -1.9% (Herunterstufung)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Sika: Jahresumsatz 11.2 Mrd Fr. (erw. 11.29 Mrd Fr.). Org. Wachstum -0.4pc (erw. -0.2pc). Gewinnvorgaben etwas vorsichtiger als zuvor. UBS bleibt für BUY bis 225 Fr. und Kepler Cheuvreux sogar für BUY bis 260 Fr.
Swissquote: Oddo geht auf OUTPERFORM (Neutral) bis 555 Fr. Sieht zu aktuellen Kursen günstige Einstiegsmöglichkeiten.
Holcim: Royal Bank of Canada trimmt auf 69 (70) Fr. mit SECTOR PERFORM. Trägt mit den Anpassungen den verhaltenen Witterungsverhältnissen und dem starken Franken Rechnung. Citigroup ist für NEUTRAL bis 80 (75) Fr.
ABB: Royal Bank of Canada ist für SECTOR PERFORM bis 55 (54) Fr. Nimmt auf die Zahlen hin eher vernachlässigbare Schätzungsanpassungen vor.
AMS Osram: Gespräche über den Verkauf bestimmter Geschäftsaktivitäten weit gediehen. Erlös von mindestens 500 Mio € zur Reduktion der Verschuldung angestrebt. Kepler Cheuvreux bleibt für REDUCE bis 8 Fr.
Basilea: Geht als industrieller Partner eine Zusammenarbeit mit INCATE auf dem Gebiet antifungaler Therapien ein.
Bossard: Jefferies ist für HOLD bis 165 (193) Fr. Frühjahrs-Putz im Bewertungsmodell für den Automobilzulieferer.
Georg Fischer: Aktie für Jefferies ein Kauf bis 74 (82) Fr. Setzt bei den Gewinnschätzungen den dicken Rotstift an.
Komax: Finanzchef Christian Mäder verlässt das Unternehmen nach etwas mehr als zwei Jahren bereits wieder. Wechselt in derselben Funktion zu einem anderen Industrieunternehmen. Suche nach einem Nachfolger ist eingeleitet. Kepler Cheuvreux bleibt für HOLD bis 100 Fr. Vontobel widerspricht mit BUY bis 150 Fr.
Kuros: Erhält in Europa die MDR-Zertifizierung für MargnetOs. Ein wichtiger Meilenstein, wie Händler meinen. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 37 Fr.
Lindt&Sprüngli: Jahresumsatz 5.92 Mrd Fr. (erw. 5.88 Mrd Fr.). Org. Wachstum +12.4pc (erw. +11.5pc). Op. Jahresgewinn am unteren Ende der firmeneigenen Zielbandbreite erwartet. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 130'000 Fr. Oddo erhöht auf 114'327 (108'233) Fr. mit NEUTRAL. Auf den Franken genau...
Nestlé: Deutsche Bank senkt auf 82 (88) Fr. mit HOLD. Die Aktie sei momentan fair bewertet, wie der zuständige Analyst meint.
Novartis: Geht eine Lizenzvereinbarung mit SciNeuro ein. Es fliesst eine Vorauszahlung in Höhe von 165 Mio $.
Oerlikon: Aktie für die Royal Bank of Canada ein Kauf mit OUTPERFORM bis 3.90 (3.70) Fr. Geht von einer leichten Belebung im Schlussquartal aus.
Roche: Aktie des US-Partners Sarepta letzte Nacht in New York mit prozentual zweistelligen Kursverlusten. Gen-Therapie Elevidys verkaufte sich im Schlussquartal mit 110 Mio $ (erw. 121 Mio $) schlechter als gedacht.
SFS Group: Jefferies trimmt auf 135 (143) Fr. mit BUY. Die längerfristigen Aussichten seien intakt, so die Schlüsselbotschaft.
SGS: Meldet den Abschluss der Übernahme von Applied Technical Services. Vontobel bleibt für BUY bis 107 Fr.
Swatch Group: Barclays malt weiterhin Schwarz mit UNDERWEIGHT bis 119 (108) Fr. Zweittiefstes mir bekanntes Kursziel nach der UBS mit SELL bis 90 Fr.
UBS: Sergio Ermotti wolle seinen Chefsessel im Frühling 2027 abgeben, wie die renommierte Financial Times in Erfahrung gebracht haben will. Bringt gleich mehrere potenzielle Nachfolger ins Spiel.
VAT Group: Jefferies geht überraschend auf UNDERPERFORM (Hold) bis 325 Fr. Royal Bank of Canada nicht ganz so pessimistisch mit SECTOR PERFORM bis 400 (270) Fr.
Derivate: Auffällige Umsätze im Call-Warrant SRBIJB auf Stadler Rail sowie im Long Mini-Future MSICDV und in den beiden Call-Warrants XAG4RZ und WSINNV auf die Silber-Unze.