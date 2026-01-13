...NEUTRAL (Outperform) herunter und streicht das Kursziel auf 42 (zuvor 55) Franken zusammen. Er begründet diesen Schritt mit dem intensiven Wettbewerb im Heimmarkt des Telekommunikationsanbieters. Aussagen des Oddo-Analysten in Bezug auf die künftige Dividendenpolitik liegen mir nicht vor. Wäre interessant zu erfahren, ob er diese angesichts der hohen Schulden in der Bilanz als sinnvoll erachtet.