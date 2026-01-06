Das ist an den Märkten passiert
...jene von Bucher, Schindler, Givaudan, Zehnder, Swiss Marketplace Group, SGS sowie Kühne+Nagel. Dürfte heute bei diesen Valoren wohl grössere Kursveränderungen nach sich ziehen - wobei die Vorzeichen auf der Hand liegen.
New Yorker Börse vergangene Nacht mit neuen Rekorden. Dies zumindest beim Dow Jones Industrial Index. Situation bei den Langfristzinsen bleibt jedoch ungemütlich. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel ganz im Zeichen von Anschlusskäufen. Gewinnen weitere bis zu 0.3pc. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Europa und die Schweiz ebenfalls höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen flott unterwegs. Gold und Silber schliessen zu den bisherigen Bestmarken von Ende Dezember auf.
SMI vorbörslich leicht im Plus. Logitech einziger Blue Chip im Minus. Bei den Nebenwerten stehen gefragte AMS Osram, Tecan und Schindler schwächeren Bucher, Huber+Suhner sowie Barry Callebaut gegenüber. Übrige Aktien soweit gut behauptet.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Schindler +1.2% (Kaufempfehlung)
AMS Osram +1.2% (Anschlusskäufe)
Verlierer:
Bucher -2.3% (Herunterstufung)
Huber+Suhner -0.9%
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Givaudan: Morgan Stanley geht auf EQUAL-WEIGHT (Underweight) bis 3200 Fr. Zuständige Analystin hält die Bewertungskorrektur für weitestgehend abgeschlossen.
ABB: Barclays ist für UNDERWEIGHT bis 46 (43) Fr. Eine "Kapitulation" der schon seit Monaten pessimistischen Briten auf Raten.
Bucher: UBS verliert die Geduld und geht auf NEUTRAL (Buy) bis 380 (395) Fr. Investitionsbereitschaft im Geschäft mit Landmaschinen bleibt begrenzt.
HBM: Gewinn nach neun Monaten dürfte bei rund 286 Mio Fr. liegen. Nettoinventarwert per Ende Dezember um knapp 15pc gestiegen.
Holcim: Julius Bär erhöht auf 84 (78) Fr. mit BUY. Trägt mit den Anpassungen dem erfreulichen dritten Quartal Rechnung. Besser spät als nie...
Idorsia: Psoriasis-Medikament IDOR-1117-2520 geht in die zweite Studienphase über. Schlafmittel Quviviq in Studien mit ermutigenden Ergebnissen bei Frauen im menopausalen Übergangsalter. Kepler Cheuvreux bleibt für BUY bis 4.50 Fr.
Kühne+Nagel: Oddo startet mit UNDERPERFORM bis 155 Fr. Gibt ausgerechnet der Aktie von Erzrivalin DSV den Vorzug mit OUTPERFORM bis 1930 Dkr.
SGS: Morgan Stanley geht auf EUQAL-WEIGHT (Overweight) bis 100 Fr. Zuständige Analystin sieht im Unternehmensdienstleistungsbereich interessantere Anlagemöglichkeiten.
SMG: Vereinbarung des Preisüberwachers mit Internet-Plattformen eine willkommene Nachricht, wie Händler meinen. Jefferies geht auf BUY (Hold) bis 40 Fr. Kursdebakel seit dem Börsengang erscheint übertrieben.
UBS: LBBW erhöht auf 43.50 (35.50) Fr. mit KAUFEN. Trägt mit den Anpassungen vor allem den Fortschritten bei der Integration der Credit Suisse Rechnung.
VAT Group: Aktie für die UBS ein Kauf bis 430 (380) Fr. Investitionszyklus in der Halbleiterindustrie dürfte Fahrt aufnehmen. Gewinnschätzungen abermals erhöht.
Zehnder: Berenberg Bank startet mit BUY bis 100 Fr. Lockerung der regulatorischen Vorschriften in den USA ein möglicher Kurstreiber, ebenso wie mögliche Ergänzungsübernahmen.