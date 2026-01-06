New Yorker Börse vergangene Nacht mit neuen Rekorden. Dies zumindest beim Dow Jones Industrial Index. Situation bei den Langfristzinsen bleibt jedoch ungemütlich. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel ganz im Zeichen von Anschlusskäufen. Gewinnen weitere bis zu 0.3pc. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Europa und die Schweiz ebenfalls höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen flott unterwegs. Gold und Silber schliessen zu den bisherigen Bestmarken von Ende Dezember auf.