New Yorker Börse nach den Verlusten vom Freitag mit einer kräftigen Gegenbewegung. Baut die Gewinne im Sitzungsverlauf kontinuierlich aus. Entspannung bei den Langfristzinsen. Zumindest bei den Futures, war der Anleihenmarkt vergangene Nacht feiertagsbedingt geschlossen. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel allerdings tiefer. Verlieren bis zu 0.9pc, nachdem eine chinesische Regierungsbehörde Massnahmen gegen fünf US-Firmen angekündigt hat. Dortige Börsen durchs Band etwas tiefer. Europa und die Schweiz ebenfalls nur knapp behauptet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen noch richtungssuchend. Gold und Silber nicht zu bremsen. Erstmals von Panikkäufen zu hören.