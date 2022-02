New Yorker Börse in der zweiten Sitzungshälfte mti schmerzhaften Verlusten. Trotz Aufbäumen in den letzten Handelsminuten mit sattem Minus. Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen erstmals wieder über 2pc. Angst vor "Emergency-Hike" in den nächsten Tagen oder eines 50-Basispunkte-Schritts im März allgegenwärtig. US-Aktienfutures im asiatischen Handel erneut um bis zu 1pc tiefer. Dortige Börsen durchs Band mit Verlusten. Vorgaben damit auch für Europa und die Schweiz negativ.