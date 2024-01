New Yorker Börse vergangene Nacht in der zweiten Sitzungshälfte dank einer "Beruhigungspille" eines Fed-Gouverneurs in Sachen Leitzinsen erholt. US-Aktienfutures heute früh von Anschlusskäufen erfasst. Gewinnen im asiatischen Handel bis zu 0.3pc. Dortige Börsen mit einigen wenigen Ausnahmen freundlich. Lässt auch für Europa und die Schweiz einen versöhnlichen Wochenausklang erahnen.