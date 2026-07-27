...mit MARKTGEWICHTEN und einem Kursziel von 180 Franken ein. Sieber damit um einiges zurückhaltender als viele seiner Berufskollegen bei anderen Banken. Analyst begründet seine Zurückhaltung mit den hohen Erwartungen an die Wachstumsimpulse ausgehend vom Hautmittel Nemluvio sowie mit der noch unklaren Situation beim Thema Relfydess. Auch die mittlerweile hohe Bewertung ist Sieber sichtlich ein Dorn im Auge.