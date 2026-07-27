Das ist an den Märkten passiert
...mit MARKTGEWICHTEN und einem Kursziel von 180 Franken ein. Sieber damit um einiges zurückhaltender als viele seiner Berufskollegen bei anderen Banken. Analyst begründet seine Zurückhaltung mit den hohen Erwartungen an die Wachstumsimpulse ausgehend vom Hautmittel Nemluvio sowie mit der noch unklaren Situation beim Thema Relfydess. Auch die mittlerweile hohe Bewertung ist Sieber sichtlich ein Dorn im Auge.
New Yorker Börse noch vor dem Wochenende uneinheitlich. Geschehen bei den Tech-Giganten von Gewinnmitnahmen überschattet. Situation bei den Langfristzinsen entspannt sich nur sehr langsam. US-Aktienfutures heute früh im asiatischen Handel dennoch gefragt. Gewinnen bis zu 1.5pc, nachdem Washington die Angriffe auf iranische Ziele fürs Erste eingestellt hat. Dortige Börsen mit wenigen Ausnahmen freundlich. Auch Europa und die Schweiz höher erwartet. Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen flott unterwegs. Risikoappetit nimmt zu. Gold und Silber ebenfalls höher.
SMI vorbörslich im Plus. Zurich einzige Indexkomponente mit negativen Vorzeichen. Bei den Nebenwerten lassen Galderma, VAT Group und AMS Osram die Muskeln spielen.
Diese Aktien schlagen vorbörslich aus
Gewinner:
Galderma +1.9% (Kurszielerhöhungen)
VAT Group +1.6% (ZKB erhöht Gewinnschätzungen)
Verlierer:
Zurich Insurance -0.6% (Finma)
Das sind die heutigen Schlagzeilen, Gerüchte und Kursziele
Galderma: Kepler Cheuvreux will es wissen mit BUY bis 215 (167) Fr. Hautmittel Nemluvio dürfte noch im laufenden Jahr erstmals mehr als eine Milliarde Dollar zum Gruppenumsatz beisteuern. Deutsche Bank ist immerhin für BUY bis 195 (190) Fr.
Cosmo: Berenberg Bank verteidigt die zuletzt schwache Aktie mit BUY bis 120 Fr. Erachtet Kurse um die 64 Fr. als attraktive Einstiegsgelegenheit. Oddo pflichtet dem Ganzen bei mit OUTPERFORM bis 92 (101) Fr.
Aryzta: Aktie für die Berenberg Bank ein Kauf bis 72 (75) Fr. Trägt mit den Anpassungen unter anderem dem verhaltenen Konsumumfeld Rechnung.
Dätwyler: Berenberg Bank senkt auf 157 (167) Fr. mit HOLD. Wachstumsaussichten nur gerade im Gesundheitsbereich gut. ZKB widerspricht mit ÜBERGEWICHTEN bis 172 (183) Fr.
Idorsia: Schliesst Vertriebsvereinbarung mit Jamjoom Pharma für das Schlafmittel Quviviq in Nahost. Es fliesst eine Vorauszahlung in unbekannter Höhe.
Interroll: Oddo geht mutig auf OUTPERFORM (Neutral) bis 1950 (2100) Fr. Hält den satten Abschlag gegenüber der langjährigen Bewertung für schlichtweg nicht gerechtfertigt.
Kühne+Nagel: Oddo erhöht zähneknirschend auf 186 (160) Fr. mit UNDERPERFORM. UBS etwas zuversichtlicher mit NEUTRAL bis 205 (179) Fr.
Lindt&Sprüngli: Jefferies ist für UNDERPERFORM bis 83'580 (81'660) Fr. Zuständiger Analyst fühlt sich von den kürzlich veröffentlichten Halbjahreszahlen in seiner negativen Haltung bestärkt.
Lonza: Kleinerer Titelverkauf aus der Chef-Etage in Höhe von knapp 50'000 Fr. Oddo ist für OUTPERFORM bis 690 (660) Fr.
Novartis: Berenberg Bank erhöht auf 120 (110) Fr. mit HOLD. Bankeigene Gewinnschätzungn werden um bis zu 2pc nach oben angepasst.
R&S Group: Grossaktionär Moneta Asset Management hat das Aktienpaket von 3.5 auf gut 3pc ausgedünnt.
SGS: Royal Bank of Canada erhöht auf 87 (85) Fr. mit SECTOR PERFORM, Barclays auf 87 (80) Fr. mit UNDERWEIGHT und die Citigroup auf 105 (103) Fr. mit BUY. Mal wieder für jeden Geschmack etwas dabei...
Temenos: Zwei kleinere Titelkäufe aus dem Verwaltungsrat und der Chef-Etage im Gesamtbetrag von gut 120'000 Fr. Deutsche Bank setzt den dicken Rotstift an mit HOLD bis 68 (77) Fr.
Zurich Insurance: Die Finma habe ein Enforcement-Verfahren gegen die Versicherungsgruppe eingeleitet, wie die Kollegen vom Sonntagsblick berichten. Im Zentrum dieses stehe das Vorsorge-Geschäft beziehungsweise die Sammelstiftung Vita.
Derivate: Frühe Umsätze im Knock-out-Put ODAINV, im Put-Warrrant WDA8KV sowie im Short Mini-Future MDAKCT auf den DAX. Grössere Aktivitäten zudem im Call-Warrant ZUATJB auf Zurich Insurance.